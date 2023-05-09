ESPN: تشيلسي متمسك بالتعاقد مع نيمار

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان -

يتمسك تشيلسي بالتعاقد مع نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
تشيلسي

وبحسب شبكة "ESPN" فإن تود بويلي مالك نادي تشيلسي وناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي خاضا محادثات في شهر فبراير الماضي وتناقشوا حول إمكانية جلب نيمار إلى البلوز.

وأوضحت التقارير أن نيمار يرغب بالخروج من باريس الصيف المقبل، ويرغب في خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي.

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في مارس الماضي خضع نيمار لعملية جراحية في الكاحل بعد إصابته في شهر فبراير.

وخضع النجم البرازيلي لعملية جراحية ناجحة في الدوحة قبل أن يستكمل علاجه في البرازيل.

وتحوم الشكوك حول قدرة نيمار على العودة للملاعب قبل نهاية الموسم الجاري.

وسجل نيمار 18 هدفا وصنع 17 آخرين في 29 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

وانتقل ابن الـ31 عاما لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 ليسجل 118 هدفا ويصنع 77 آخرين في 173 مباراة مع الفريق الفرنسي.

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