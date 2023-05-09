سيلعب ضد إنييستا من جديد.. برشلونة يعلن مواجهة فيسيل كوبي الياباني وديا

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 15:15

كتب : FilGoal

أندريس إنييستا ضد برشلونة

أعلن نادي برشلونة خوض مباراة ودية ضد فيسيل كوبي الياباني يوم 6 يونيو المقبل عقب نهاية الدوري الإسباني.

مواجهة فيسيل كوبي ستكون مميزة للنادي الإسباني لأنه سيواجه أسطورة النادي أندريس إنييستا ولاعب الفريق الياباني حاليا.

المواجهة لن تكون الأولى لإنييستا ضد برشلونة، إذ تقابل الفريقان من قبل عام 2019 في مباراة ودية انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدفين دون مقابل.

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إنييستا لن يكون الوحيد من فيسيل كوبي الذي لعب في صفوف برشلونة من قبل إذ أن سيرجي سامبر يتواجد ضمن صفوف الفريق الياباني.

المباراة ستقام في ملعب اليابان الوطني تحت رعاية سبوتيفاي راعي برشلونة.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويحتاج الفريق لتحقيق أي فوز خلال المباريات القادمة لضمان التتويج رسميا.

فيسيل كوبي يتصدر الدوري الياباني برصيد 26 نقطة بعد 12 جولة بفارق نقطتين عن عن يوكاهوما صاحب المركز الثاني.

وانضم إنييستا إلى الفريق الياباني في 2018 في انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

صاحب الـ 38 عاما شارك مع فيسيل كوبي في 133 مباراة وخلالهم سحل 26 هدفا وصنع 25 آخرين وأسهم في التتويج بكأس اليابان وكأس السوبر الياباني.

برشلونة فيسيل كوبي أندريس إنييستا
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