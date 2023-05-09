عودة لياو لتدريبات ميلان قبل لقاء إنتر في دوري الأبطال

يسابق رافائيل لياو مهاجم ميلان الزمن من أجل المشاركة في لقاء إنتر بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويصطدم ميلان بغريمه إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء.

وأعلن ميلان يوم الأحد التشخيص النهائي لإصابة لياو الذي استبدل في الدقائق الأولى لمواجهة لاتسيو يوم السبت، لكن اللاعب ظهر في تدريب الثلاثاء.

وتدرب لياو بشكل فردي، وركض دون أن تظهر عليه علامات الألم، وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

سيحاول البرتغالي التعافي في الساعات القليلة المتبقية قبل انطلاق اللقاء ليل الأربعاء.

وذكر ميلان في بيانه يوم الأحد: "لقد خضع لياو لاختبارات طبية صباح الأحد بعد الإصابة التي تعرض لها أمام لاتسيو".

وأضاف البيان "أظهرت نتائج الفحوصات معاناة لياو من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".

وأتم البيان "سيخضع رافاييل للمراقبة يوما بعد يوم من أجل تقييم حالته".

المباراة التي شهدت إصابة لياو نجح ميلان فيها في الفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0 في الجولة 34 على ملعب سان سيرو.

سجل ثنائية ميلان: إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز.

ورفع ميلان رصيده لـ 61 نقطة في المركز الخامس.

فيما تكبد لاتسيو خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري وظل ثانيا برصيد 64 نقطة.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتفوق ميلان على لاتسيو في سان سيرو، ولا يسجل النسور على الروسونيري في آخر 3 مواجهات.