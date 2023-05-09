تقرير: تشيلسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع بوكيتينو

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

بات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قريبا من تولي منصب المدير الفني لتشيلسي بداية من الموسم المقبل.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب "Talk sport" الإنجليزي فإن تشيلسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع وكيتينو لتولي تدريب البلوز.

أخبار متعلقة:
اسكواش - وصول رباعي مصري لنصف نهائي بطولة العالم تقرير سعودي: لويس إنريكي سيقود الهلال دوري NBA - هيت وليكرز يقتربان من نهائي الشرق والغرب بسبب الأهلي والترجي.. تأجيل مباراة وادي دجلة والقناة

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن ماوريسيو بوكيتينو أبهر مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم يخلف جراهام بوتر في منصبه.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن بوكيتينو أخبر مالك تشيلسي تود بويلي رؤيته بوضوح بشأن النادي.

وأشار التقرير إلى أن بوكيتينو يملك كل هذا بالإضافة لمعرفته بالدوري الإنجليزي في ظل تدريبه سابقا لتوتنام.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.

تشيلسي بوكيتينو
نرشح لكم
تقرير سعودي: لويس إنريكي سيقود الهلال وكالة الأنباء الفرنسية: المفاوضات انتهت.. ميسي إلى الدوري السعودي رغم عودة جنوى.. لن نشاهد دربي "ديلا لانتيرنا" بعد هبوط سامبدوريا قائمة ريال مدريد - غياب ميندي.. وتواجد سيبايوس ومودريتش أمام مانشستر سيتي تحديد مواجهات "بلاي أوف" المؤهلة للدوري الإنجليزي مباراة الأهداف الثمانية.. فولام يضرب ليستر بخماسية ويُصعب موقفه في مراكز الهبوط هل يهبط رفاق مصطفى محمد؟ خارطة صراعات الدوري الفرنسي لنهاية الموسم تشيرينجيتو: ميسي وثنائي "الأبقار المقدسة" إلى الدوري السعودي
أخر الأخبار
عودة لياو لتدريبات ميلان قبل لقاء إنتر في دوري الأبطال 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: تشيلسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع بوكيتينو 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - وصول رباعي مصري لنصف نهائي بطولة العالم 31 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير سعودي: لويس إنريكي سيقود الهلال 54 دقيقة | السعودية
دوري NBA - هيت وليكرز يقتربان من نهائي الشرق والغرب 59 دقيقة | كرة سلة
بسبب الأهلي والترجي.. تأجيل مباراة وادي دجلة والقناة ساعة | الدرجة الثانية
تقارير: الترجي يدخل لقاء الأهلي بدون 5 من لاعبيه ساعة | الكرة الإفريقية
كابوريا وأحمد جمعة على رأس قائمة بروكسي لمواجهة الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 في الجول يكشف كيف تفكر إدارة بيراميدز إذا تمت دعوتهم لـ السوبر بدلا من الزمالك