تقرير: تشيلسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع بوكيتينو

بات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قريبا من تولي منصب المدير الفني لتشيلسي بداية من الموسم المقبل.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب "Talk sport" الإنجليزي فإن تشيلسي يستعد للإعلان عن التعاقد مع وكيتينو لتولي تدريب البلوز.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن ماوريسيو بوكيتينو أبهر مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم يخلف جراهام بوتر في منصبه.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن بوكيتينو أخبر مالك تشيلسي تود بويلي رؤيته بوضوح بشأن النادي.

وأشار التقرير إلى أن بوكيتينو يملك كل هذا بالإضافة لمعرفته بالدوري الإنجليزي في ظل تدريبه سابقا لتوتنام.

بوكيتينو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا عندما كان مدربا لـ توتنام لمدة 4 مواسم.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.