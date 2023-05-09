اسكواش - وصول رباعي مصري لنصف نهائي بطولة العالم

وصل كل من علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب الأهلي إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش المقامة في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وحقق فرج الفوز على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-1، بينما فاز عسل على مازن هشام بنتيجة 3-2.

وتستكمل باقي مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء.

وسيلتقي طارق مؤمن مع محمد الشوربجي في تمام الساعة السادسة صباحا، بينما سيلعب كريم عبد الجواد ضد البيروفي دييجو إلياس في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا.

وعلى مستوى السيدات وصل كل من نوران جوهر لاعبة وادي دجلة وزميلتها وهانيا الحمامي إلى دور نصف النهائي أيضا.

الحمامي فازت على أماندا صبحي بنتيجة 3-0، بينما حققت جوهر الانتصار على نور الطيب بنفس النتيجة.

وتلتقي نور الشربيني مع الإنجليزية جورجينيا كينيدي في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، كما تواجه جولي كينج نظيرتها نيلي جيليس في تمام الساعة الخامسة صباحا.

ويعد علي فجر هو حامل لقب بطولة العالم على مستوى الرجال، بينما تحمل نور الشربيني لقب السيدات.