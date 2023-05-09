اسكواش - وصول رباعي مصري لنصف نهائي بطولة العالم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

علي فرج - نور الشربيني - بطولة بريطانيا اسكواش

وصل كل من علي فرج لاعب وادي دجلة ومصطفى عسل لاعب الأهلي إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش المقامة في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وحقق فرج الفوز على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-1، بينما فاز عسل على مازن هشام بنتيجة 3-2.

وتستكمل باقي مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي: لويس إنريكي سيقود الهلال دوري NBA - هيت وليكرز يقتربان من نهائي الشرق والغرب بسبب الأهلي والترجي.. تأجيل مباراة وادي دجلة والقناة تقارير: الترجي يدخل لقاء الأهلي بدون 5 من لاعبيه

وسيلتقي طارق مؤمن مع محمد الشوربجي في تمام الساعة السادسة صباحا، بينما سيلعب كريم عبد الجواد ضد البيروفي دييجو إلياس في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا.

وعلى مستوى السيدات وصل كل من نوران جوهر لاعبة وادي دجلة وزميلتها وهانيا الحمامي إلى دور نصف النهائي أيضا.

الحمامي فازت على أماندا صبحي بنتيجة 3-0، بينما حققت جوهر الانتصار على نور الطيب بنفس النتيجة.

وتلتقي نور الشربيني مع الإنجليزية جورجينيا كينيدي في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، كما تواجه جولي كينج نظيرتها نيلي جيليس في تمام الساعة الخامسة صباحا.

ويعد علي فجر هو حامل لقب بطولة العالم على مستوى الرجال، بينما تحمل نور الشربيني لقب السيدات.

اسكواش بطولة العالم للاسكواش علي فرج لاعب الاسكواش نور الشربيني - اسكواش مصطفى عسل
نرشح لكم
أحمد مرتضى: واثقون في فريق اليد.. ونشارك في البطولات بصعوبة بسبب الحجز على أرصدة النادي مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتواجد حكم مصري في كل لقاء من سلسلة نهائي الدوري يد - الزمالك يعلن إقالة المدرب.. ويكشف عن خليفته سلة - الإعلان عن الطاقم الأجنبي لتحكيم لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد اتحاد السلة يعلن عبر في الجول الاتفاق مع حكم أجنبي ثالث لنهائي دوري السوبر خبر في الجول – الأهلي يتعاقد مع فاكوادي ويضمه بجانب لاعب آخر لقائمة BAL كرة يد - في الجول يكشف موقف علي زين من كأس الكؤوس بعد إصابته أمام الزمالك في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: سنخوض أصعب دربي.. وموقف لياو يتحدد صباح يوم المباراة 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الإسماعيلي – فراس شواط يقود الهجوم.. وثلاثي وسط ضد بيراميدز 29 دقيقة | الدوري المصري
نانت يعلن إقالة مدربه 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. ومصطفى فتحي أساسي ضد الإسماعيلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك (0) - (1) بروكسي.. التعادل يضيع 39 دقيقة | الكرة المصرية
بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا للقاء الترجي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمعاملة بالمثل.. إسبانيول لـ في الجول: سنمنع جمهور برشلونة من دخول ملعبنا بقمصان فريقهم 50 دقيقة | الدوري الإسباني
والده يوضح حقيقة اقتراب ميسي من الدوري السعودي 59 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول