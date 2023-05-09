تقرير سعودي: لويس إنريكي سيقود الهلال

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 13:54

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - ليو ميسي - برشلونة

اقترب المدرب الإسباني لويس إنريكي من تولي تدريب الهلال بحسب تقارير صحفية سعودية.

ولا يرتبط لويس إنريكي بأي عقد حاليًا منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الستة عشر.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي لتولي تدريب الزعيم السعودي خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

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وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بدايةً من الموسم المقبل، لكن مستقبله لم يُحسَم حتى اللحظة.

وسبق لـ لويس إنريكي (52 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث الهلال عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، خلفا لرامون دياز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وفقد الهلال لقب دوري أبطال آسيا بعدما خسر من أوراوا ريد الياباني 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي.

صفقة ميسي

الصحيفة ذاتها ذكرت أن الهلال يسعى للاتفاق مع إنريكي تزامنا مع صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فأن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية صباح الثلاثاء عبر تويتر: "أصبحت صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي صفقة محسومة".

وأوضحت أن المفاوضات انتهت بنجاح، وفقا لمصدر قريب من المفاوضات.

ميسي عرف النجاح مع لويس إنريكي بعدما حصدا خمسة ألقاب رفقة برشلونة في 2015 وعللى راسهم دوري أبطال أوروبا.

ويحظى ميسي أيضا باهتمام إنتر ميامي الأمريكي المملوك لـ ديفيد بيكام، وكذلك ناديه السابق برشلونة الذي يحتاج أولًا تخفيض سقف رواتبه ليتمكن من تسجيل بطل العالم إن أراد استعادته.

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