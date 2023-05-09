دوري NBA - هيت وليكرز يقتربان من نهائي الشرق والغرب

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

نجح لوس أنجلوس ليكرز في التقدم على جولدن ستيت واريرز بنتيجة 3-1 في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA.

وفاز ليكرز في رابع مواجهات السلسلة بنتيجة 104-101 ليصبح على بعد فوز واحد من التأهل لنهائي القسم الغربي.

وتألق البديل لوني ووكر وقاد ليكرز لقلب تأخره في الربع الأخير إلى فوز مثير حين سجل 15 نقطة.

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فيما سجل الملك ليبرون جيمس 27 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأنتوني ديفيز 23 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

على الجانب الآخر، سجل ستيفن كيري 31 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، لكنه لم ينجح في قيادة فريقه لمعادلة نتيجة السلسلة.

يستقبل ووريورز المباراة الخامسة يوم الأربعاء.

وفي نصف نهائي الشرق، قاد جيمي باتلر نجم ميامي هيت فريقه للفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 109-101 في المباراة الرابعة من السلسلة.

وسجل باتلر 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ليتقدم بفريقه 3-1 في نتيجة السلسلة ويصبح على بعد فوز واحد من التأهل للنهائي.

يستقبل نيكس المباراة الخامسة يوم الأربعاء.

NBA لوس أنجلوس ليكرز ميامي هيت جولدن ستيت وايورز
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