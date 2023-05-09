بسبب الأهلي والترجي.. تأجيل مباراة وادي دجلة والقناة
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 13:28
كتب : FilGoal
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة وادي دجلة والقناة بدوري الدرجة الثانية المصري في الجولة الـ 26.
وأشارت اللجنة إلى أن موعد المباراة قد تأجل إلى يوم السبت 20 مايو بدلا من 19 مايو على استاد القاهرة.
ويأتي التأجيل بسبب إقامة مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة في نفس اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبلة في مباراة الذهاب بتونس.
ويحتل وادي دجلة المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين عن زد المتصدر، بينما يحتل القناة المركز الرابع برصيد 43 نقطة.
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