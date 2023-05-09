كابوريا وأحمد جمعة على رأس قائمة بروكسي لمواجهة الزمالك

أعلن محمد حامد مدرب بروكسي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر 2023.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء.

وشهدت القائمة ظهور كل من أحمد كابوريا وأحمد جمعة ومروان النجار وعبد الله السنجهاوي وبسام وليد ومدحت فقوسة والذين سبق لهم اللعب في الدوري الممتاز من قبل.

كما أن كابوريا لعب في وقت سابق في صفوف الزمالك.

وكان بروكسي قد تغلب على كفر الشيخ بهدف دون رد في الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.

وأخيرا تغلب بروكسي على سبورتنج كاسل بهدفين مقابل هدف في الدور التمهيدي الرابع.

ويأتي الجهاز الفني لفريق بروكسي كالآتي:

مدير فني: محمد حامد

مدرب عام: أحمد سمير "لاعب الزمالك السابق"

مدرب: دسوقي مصطفى

مدرب مساعد: محمود توبة "لاعب الأهلي السابق"

مدرب حراس مرمى: سمير عاشور

مدير كرة: فيصل حليوة

مدير إداري: محمد خضر

إداري: جمال أبو الوفا

إداري: ناصر عبد المهيمن