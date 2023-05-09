أحمد مرتضى: واثقون في فريق اليد.. ونشارك في البطولات بصعوبة بسبب الحجز على أرصدة النادي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 12:24

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات أن الوضع الحالي صعب جدا في الفريق بسبب الحجز على أموال النادي.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك: "واثقون في هتلر وباقي قادة الفريق وسنحاول إنقاذ الموسم ببطولة جديدة وبالفوز بكأس الكؤوس عقب تتويجنا ببطولة في بداية الموسم".

وتابع "دفعنا جزء للمشاركة في كأس الكؤوس ويتقى جزء جديد نحاول التوصل إليهم والأمور صعبة جدا بسبب الحجز على أموال النادي".

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وواصل "أريد أن أشكر فريق السيدات لكرة الطائرة لأنهم أخبرونا بعدم حاجتهم إلى أي شيء سوى السفر فقط للمشاركة في بطولة إفريقيا".

وشدد "البعض يريد أن نجدد تعاقدنا مع أوجي مايو لاعب السلة، ولكن هو يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم وليس 200 ألف وغيره الكثير من اللاعبين يحصلون على ملايين أيضا".

وأضاف "الفريق المنافس لديه رعاة بالمليارات، بينما أنا يتم محاربتي لدرجة أنني أحصل على عقد أقل من الموسم الماضي".

وأتم "نمدد تعاقد مصطفى لعبة حاليا مع فريق الطائرة ولا اعتقد أن أي دخل النادي سيريد الخروج منه".

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا لكرة الطائرة على مستوى الرجال والسيدات.

وكان الزمالك قد خسر كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد ضد الأهلي قبل أن يعلن رحيل ماتيو جارالدا مدرب الفرق وتعيين أحمد رمضان "هتلر" بديلا له.

الزمالك أحمد مرتضى منصور
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