رودري: نحترم ريال مدريد كثيرا ولكن

شدد رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي على أن فريقه يعيش أفضل لحظاته، قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، مؤكدا احترامه للفريق الملكي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نحترم ريال مدريد كثيرا، إنه حامل لقب البطولة، لكن لدينا أسلحة وهم يعرفون ذلك".

وتابع الإسباني "تعلمنا من التجارب السابقة، لقد قدمنا مباراتين رائعتين العام الماضي لكننا لم ننجح في التأهل، ونحن هنا مرة أخرى للقتال ولدينا الحافز".

في الموسم الماضي انتصر ريال مدريد بننتيجة 6-5 في مجموع المباراتين بعد وقت إضافي في مباراة الإياب.

وأكمل "نظهر بشكل جيد جدا هذا الموسم، ووصلنا إلى مدريد ونحن نعيش أفضل لحظاتنا، ربما لم تكن النتائج كما نريد في وقت سابق ولكننا الآن نفعل ما يتعين علينا القيام به".

وواصل "نحن أذكياء، نسجل عندما نحتاج إلى التسجيل ونعلم أن الفرق الكبيرة مثلنا تعلم متى تضغط أكثر لتسجيل الأهداف، هذا هو سبب انتصارنا في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وعلينا أن نكون في قمة التركيز الآن بشكل فردي وجماعي، وهو ما نفعله بشكل جيد منذ فبراير ومارس حتى الآن".

وأتم "لن يتحدد أي شيء بعد لقاء الذهاب، لدينا أسلحة ونثق بنسبة 100٪ في قدرتنا على التأهل إلى النهائي".

ويقام لقاء الإياب في مانشستر يوم الأربعاء المقبل.