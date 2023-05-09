رودري: نحترم ريال مدريد كثيرا ولكن

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي ريال مدريد ومانشستر سيتي

شدد رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي على أن فريقه يعيش أفضل لحظاته، قبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، مؤكدا احترامه للفريق الملكي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن نحترم ريال مدريد كثيرا، إنه حامل لقب البطولة، لكن لدينا أسلحة وهم يعرفون ذلك".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 9 مايو 2023 - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. والزمالك في كأس مصر مباراة مثيرة أخرى في إنجلترا.. نوتنجهام يفوز على ساوثامبتون ويخرج من مراكز الهبوط مؤتمر جوارديولا: لسنا هنا من أجل الانتقام.. والاهتمام بـ فينيسيوس مثل باقي اللاعبين رغم عودة جنوى.. لن نشاهد دربي "ديلا لانتيرنا" بعد هبوط سامبدوريا

وتابع الإسباني "تعلمنا من التجارب السابقة، لقد قدمنا مباراتين رائعتين العام الماضي لكننا لم ننجح في التأهل، ونحن هنا مرة أخرى للقتال ولدينا الحافز".

في الموسم الماضي انتصر ريال مدريد بننتيجة 6-5 في مجموع المباراتين بعد وقت إضافي في مباراة الإياب.

وأكمل "نظهر بشكل جيد جدا هذا الموسم، ووصلنا إلى مدريد ونحن نعيش أفضل لحظاتنا، ربما لم تكن النتائج كما نريد في وقت سابق ولكننا الآن نفعل ما يتعين علينا القيام به".

وواصل "نحن أذكياء، نسجل عندما نحتاج إلى التسجيل ونعلم أن الفرق الكبيرة مثلنا تعلم متى تضغط أكثر لتسجيل الأهداف، هذا هو سبب انتصارنا في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وعلينا أن نكون في قمة التركيز الآن بشكل فردي وجماعي، وهو ما نفعله بشكل جيد منذ فبراير ومارس حتى الآن".

وأتم "لن يتحدد أي شيء بعد لقاء الذهاب، لدينا أسلحة ونثق بنسبة 100٪ في قدرتنا على التأهل إلى النهائي".

ويقام لقاء الإياب في مانشستر يوم الأربعاء المقبل.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا رودري
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 9 مايو 2023 - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. والزمالك في كأس مصر مؤتمر جوارديولا: لسنا هنا من أجل الانتقام.. والاهتمام بـ فينيسيوس مثل باقي اللاعبين قائمة ريال مدريد - غياب ميندي.. وتواجد سيبايوس ومودريتش أمام مانشستر سيتي غياب وحيد في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: لن نركز على إيقاف هالاند فقط.. موقف مودريتش من المشاركة يايا توريه يستنكر حديث وكيله السابق حول لعنة مانشستر سيتي: لا تربطوني بذلك الهراء مهاجم ميلان قد يغيب عن لقاء إنتر في دوري الأبطال مؤتمر جوراديولا: دي بروين بدأ التحرك.. وسأتعرض للإقالة في هذه الحالة
أخر الأخبار
بسبب الأهلي والترجي.. تأجيل مباراة وادي دجلة والقناة 10 دقيقة | الدرجة الثانية
تقارير: الترجي يدخل لقاء الأهلي بدون 5 من لاعبيه 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
كابوريا وأحمد جمعة على رأس قائمة بروكسي لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
وكالة الأنباء الفرنسية: المفاوضات انتهت.. ميسي إلى الدوري السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد مرتضى: واثقون في فريق اليد.. ونشارك في البطولات بصعوبة بسبب الحجز على أرصدة النادي ساعة | رياضات أخرى
رودري: نحترم ريال مدريد كثيرا ولكن ساعة | دوري أبطال أوروبا
كريم فؤاد: تغيير كولر لمركزي لم يفاجئني.. وهذه تطورات عملية التأهيل 2 ساعة | الكرة المصرية
هل اقترب اللقب من حجازي وطارق.. تعرف على المباريات المتبقية لـ اتحاد جدة والنصر 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها 4 في الجول يكشف كيف تفكر إدارة بيراميدز إذا تمت دعوتهم لـ السوبر بدلا من الزمالك