كريم فؤاد: تغيير كولر لمركزي لم يفاجئني.. وهذه تطورات عملية التأهيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

كشف كريم فؤاد لاعب الأهلي عن بدء عمليات الركض في التأهيل من أجل العودة إلى الملاعب.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان فؤاد قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخل مع عبد الله السعيد في مواجهة بيراميدز بشهر يناير الماضي.

وقال فؤاد عبر قناة المحور: "الحمد لله أسير بشكل جيد في عمليات العلاج والتأهيل وبدأت حاليا في الركض وأحاول تقوية مكان العملية الجراحية".

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وتابع "تغيير كولر لمركزي لم يكن مفاجأة لأنني سبق ولعبت كجناح أيسر وأيمن من قبل مع حلمي طولان وكنت أتدرب في بعض الأوقات على اللعب في ذلك المركز".

واستمر "لا أعرف ما سيحدث حينما أعود من الإصابة ولكن سواء أرادني المدرب أن ألعب كظهير أو جناح سأكون جاهزا".

وشدد "مباراة السوبر ضد بيراميدز كانت صعبة ومليئة بالضغوطات لأن الفريقين كان لديهما دوافع كبيرة للفوز وخصوصا بيراميدز الذي أراد التتويج بأول ألقابه ولكن الحمد لله ربنا أكرمنا بالحصول على اللقب".

واستمر "محمد هاني لاعب كبير وإمكانياته كبيرة جدا وتألق خلال الفترة الأخيرة هو والعديد من اللاعبين مثل حمدي فتحي ومروان عطية جميعهم يركزون وأسهمهم مرتفعة بشكل كبير".

وأتم "كهربا لاعب يركز في عمله فقط ولا يفعل أي شيء آخر".

وشارك فؤاد مع الأهلي بالموسم الحالي قبل التعرض للإصابة في 12 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

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