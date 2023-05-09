مواعيد مباريات الثلاثاء 9 مايو 2023 - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. والزمالك في كأس مصر

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد - برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

تبدأ اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويلتقي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في مواجهة متكررة للموسم الثاني على التوالي، كما يبدأ الزمالك مبارياته في كأس مصر لعام 2023.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس مصر

الاتحاد السكندري × السكة الحديد.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × بروكسي.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري المصري

بيراميدز × الإسماعيلي.. 6:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

التعاون × الرائد.. 9:30 مساء - SSC سبورتس 1.

الفيحاء × الفتح.. 7:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

كأس العرب للأندية الأبطال

أهلي طرابلس × النهضة.. 7:00 مساء.

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

الأهلي × كيروكس.. 7:00 مساء.

سبورتنج × فاب ياوندي.. 2:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كأس مصر الدوري المصري
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