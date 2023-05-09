مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتواجد حكم مصري في كل لقاء من سلسلة نهائي الدوري

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 00:57

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة عن وجود حكم مصري ضمن طاقم حكام كل مباراة من سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في سلسلة من خمس مباريات في نهائي بطولة دوري السوبر.

وقال مصدر من اتحاد السلة لـFilGoal.com: "قررنا إسناد كل مباراة من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة لحكمين أجنبيين ومعهما حكم مصري".

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كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن عن أسماء الحكام الأجانب الذين اتفقوا معهم لإدارة المباريات.

ويتكون الطاقم الأجنبي من كل من:

أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
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