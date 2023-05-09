يد - الزمالك يعلن إقالة المدرب.. ويكشف عن خليفته

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 00:51

كتب : FilGoal

ماتيو جارالدا - المدير الفني لكرة اليد

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك عن فسخ التعاقد مع ماتيا جارالدا مدرب يد الزمالك.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "قررنا فسخ التعاقد مع ماتيو جارالدا مدرب يد الزمالك بالتراضي".

وأضاف "أحمد رمضان (هتلر) سيتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم".

أخبار متعلقة:
وليد عبد الرازق حكما لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك أمام بروكسي قائمة الزمالك - غياب زيزو أمام بروكسي في كأس مصر.. وتواجد شيكابالا كرة يد - في الجول يكشف موقف علي زين من كأس الكؤوس بعد إصابته أمام الزمالك

عضو مجلس الزمالك أتبع "كلنا مسؤولون عما حدث ولا أعفي نفسي من المسؤولية، وسنحاول إنقاذ الموسم ببطولة".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بداية من غد الثلاثاء.

كان الزمالك قد خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.

كرة يد الزمالك أحمد مرتضى منصور ماتيا جارالدا
نرشح لكم
كرة يد - في الجول يكشف موقف علي زين من كأس الكؤوس بعد إصابته أمام الزمالك في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه كرة يد - إلى كأس العالم.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها انتهت كرة يد - الزمالك (46) - (25) جي إس كيه.. إلى قمة نهائي السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتواجد حكم مصري في كل لقاء من سلسلة نهائي الدوري 7 ساعة | كرة سلة
يد - الزمالك يعلن إقالة المدرب.. ويكشف عن خليفته 7 ساعة | كرة يد
مباراة مثيرة أخرى في إنجلترا.. نوتنجهام يفوز على ساوثامبتون ويخرج من مراكز الهبوط 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد عبد الرازق حكما لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر 7 ساعة | الكرة المصرية
سلة - الإعلان عن الطاقم الأجنبي لتحكيم لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد 8 ساعة | كرة سلة
مؤتمر جوارديولا: لسنا هنا من أجل الانتقام.. والاهتمام بـ فينيسيوس مثل باقي اللاعبين 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
رغم عودة جنوى.. لن نشاهد دربي "ديلا لانتيرنا" بعد هبوط سامبدوريا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة طارق وحجازي.. الاتحاد يستعيد فارق الـ 5 نقاط مع النصر برباعية أمام أبها 8 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 4 اتحاد الكرة: الزمالك لجأ للقضاء الإداري قبل الأهلي.. وجماهيره يمكنها إرجاع تذاكرها