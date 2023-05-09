يد - الزمالك يعلن إقالة المدرب.. ويكشف عن خليفته
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 00:51
كتب : FilGoal
كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك عن فسخ التعاقد مع ماتيا جارالدا مدرب يد الزمالك.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "قررنا فسخ التعاقد مع ماتيو جارالدا مدرب يد الزمالك بالتراضي".
وأضاف "أحمد رمضان (هتلر) سيتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم".
عضو مجلس الزمالك أتبع "كلنا مسؤولون عما حدث ولا أعفي نفسي من المسؤولية، وسنحاول إنقاذ الموسم ببطولة".
ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بداية من غد الثلاثاء.
كان الزمالك قد خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.
نرشح لكم
كرة يد - في الجول يكشف موقف علي زين من كأس الكؤوس بعد إصابته أمام الزمالك في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه كرة يد - إلى كأس العالم.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها انتهت كرة يد - الزمالك (46) - (25) جي إس كيه.. إلى قمة نهائي السوبر الإفريقي