يد - الزمالك يعلن إقالة المدرب.. ويكشف عن خليفته

كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك عن فسخ التعاقد مع ماتيا جارالدا مدرب يد الزمالك.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "قررنا فسخ التعاقد مع ماتيو جارالدا مدرب يد الزمالك بالتراضي".

وأضاف "أحمد رمضان (هتلر) سيتولى المسؤولية حتى نهاية الموسم".

عضو مجلس الزمالك أتبع "كلنا مسؤولون عما حدث ولا أعفي نفسي من المسؤولية، وسنحاول إنقاذ الموسم ببطولة".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بداية من غد الثلاثاء.

كان الزمالك قد خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.