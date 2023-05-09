وليد عبد الرازق حكما لمباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات كأس مصر لدور الـ32.

ويدير المباراة وليد عبد الرازق، ويعاونه كل من خالد السيد ومحمود عبد السميع، ومحمد محمود عبد الله حكما رابعا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة على استاد القاهرة الدولي.

أما مباراة الاتحاد السكندري والسكة الحديد عمرو العطار، ويعاونه كل من كيرليس نزيه وأحمد زغلول، ومحمد عبد العواض حكما رابعا.

وتقام جميع مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون تواجد تقنية الفيديو.

وفي الدوري المصري يتولى طارق مجدي إدارة مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي ويعاونه كل من يوسف البساطي وعدي عيد، وعاطف حسين حكما رابعا.

والثنائي محمد نهاد وشريف عبد الله للفيديو.