سلة - الإعلان عن الطاقم الأجنبي لتحكيم لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 00:13
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة طاقم تحكيم نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري.
ويتولى إدارة النهائي طاقم تحكيم أجنبي.
ويتكون الطاقم الأجنبي من كل من:
أنايا فريلي – بنما
أوسكار لوسيس – لاتفيا
جوني باتيستا – بورتوريكو
وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.
وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:
المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء
المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء
المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء
المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء
المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء