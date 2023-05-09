سلة - الإعلان عن الطاقم الأجنبي لتحكيم لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة طاقم تحكيم نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويتولى إدارة النهائي طاقم تحكيم أجنبي.

ويتكون الطاقم الأجنبي من كل من:

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أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

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وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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