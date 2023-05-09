مؤتمر جوارديولا: لسنا هنا من أجل الانتقام.. والاهتمام بـ فينيسيوس مثل باقي اللاعبين

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن فريقه لم يأتي إلى مدريد من أجل الانتقام مما حدث بالموسم الماضي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد أقصى مانشستر سيتي من نصف النهائي بالموسم الماضي قبل أن يتوج باللقب في المباراة النهائية على حساب ليفربول.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "خسارة الموسم الماضي؟ كنا قريبين والأمر كان صعبا ولكننا لعبنا مباراة رائعة في مانشستر ومباراة جيدة جدا في مدريد وبالنظر إلى الماضي ما الذي كان بإمكاننا فعله أكثر؟ حسنا تهانينا لريال مدريد".

واستمر "لسنا هنا من أجل الانتقام ولكن هذه فرصة لأنك إذا أردت التتويج بدوري أبطال أوروبا يجب أحيانا أن تهزم ريال مدريد وأتمنى أن نفعل نفس الأشياء التي فعلناها ضدهم بالموسم الماضي".

وتحدث جوارديولا عن غياب ناثان أكي لاعب فريقه وإدير ميليتاو لاعب ريال مدريد عن المباراة قائلا: "فرق مثلنا أو ريال مدريد لدينا ما يكفي من البدلاء، أنا آسف من أجل أكي لأنه لاعب عظيم ولكن سيلعب لاعب آخر".

وواصل "سنعطي الاهتمام لفينيسيوس مثله مثل باقي اللاعبين ولكن هناك أيضا كريم بنزيمة الذي يتعاون معه، ما يعجبني أكثر في ريال مدريد هو ترابطهم من الصعب أن تحصل على الكرة منهم".

وشدد "نريد أن نفوز بدوري الأبطال والكثير من الأشخاص أصيبوا بالجنوب بسبب تلك المسابقة وفي النهاية لم يحصلوا على أي شيء لأن الطبيعي هو عدم التتويج بها، وحاولنا أن نكون مستقرين وأن نكون هنا حتى النهاية".

وأردف "ريال مدريد لم يكن سيء جدا في الدوري ولكن ما حدث هو أن برشلونة كان جيدا ومباراة كامب نو كانت حاسمة، على الجانب الآخر هم يديرون مباريات دوري الأبطال بشكل مختلف عن غيرهم لذلك من السعادة أن نكون هنا، ريال مدريد يمررون الكرات كثيرا ويستمرون في صنع تلك التحولات عن طريق فينيسيوس الذي يكررها مرارا".

وعما إذا كان لعب مباراة الإياب في ملعب مانشستر سيتي يشكل أفضلية قال: "لا أعرف إذا كان هناك امتداد للمباراة ربما ولكن الأمر يتعلق فقط بالقرعة ولكننا قادرين على الفوز خارج ملعبنا وكذلك ريال مدريد".

وأضاف "أتينا الآن بمعنويات أفضل لتحقيق الفوز من الموسم الماضي الذي حققنا فيه الانتصار بالذهاب ولكن أنظر ماذا حدث، ميندي أنقذ هدفا من على الخط وكورتوا أوقف كرة بحذائه ثم حدث ما حدث، تلك التفاصيل هي من تقودك إلى النهائي أو لا اعتقد أننا كان يجب أننام على الاستحواذ لا أعرف ولكن يجب أن نقدم أداء مبهر في المباراتين او سيكون الأمر صعبا".

وأكمل "لسنا هنا من أجل الانتقام لا، ما حدث في الموسم الماضي انتهى وهذه فرصة جديدة وأتينا هنا بعقلية المحاولة من جديد ونحن نعرف أننا لتحقيق ذلك يجب أن نكون أفضل وأفضل درس يجب أن نتعلمه من مباراة الموسم الماضي هو أننا لسنا هنا من أجل الانتقام ولكن للحصول على نتيجة جيدة قبل مباراة مانشستر".

واستمر "عندما وصلت إلى مانشستر سيتي اعتقدت أنني سأفوز بدوري الأبطال وفي الموسم الذي تلاه ثم الذي تلاه وفي الموسم الماضي نفس الأمر هذه هي عقليتي ولكن أنا لا أحب أن أكون الفريق الذي يتوج بدوري الأبطال مرة ثم يقع في الدوري لمدة 10 سنوات، يجب أن نكون مستقرين ونحن نبحث عن نموذج مثل ريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول وهو أن نتواجد دائما، أنا مشجع لبرشلونة وبرشلونة أخذ وقتا طويلا للوصول إلى النهائي كل شيء عبارة عن عملية والمهم هو الاستقرار".

"للتتويج بتلك البطولة يجب أن تفوز على أفضل الفرق وريال مدريد هو الأفضل في دوري الأبطال وقد أظهر ذلك في العقدين الأخيرين".

وعن الفريق صاحب اللاعبين الأفضل قال: "80 أو 90% من اللاعبين في كلا الفريقين متشابهين وكل شيء سيتحدد في مباراة الإياب بمانشستر".

وأتم "ما حدث في آخر 5 دقائق بالموسم الماضي؟ لقد كان صعبا بالطبع ولكن مباراة الذهاب كانت استثنائية والإياب كانت جيدة ولكن كرة القدم هكذا وفي الرياضة أو الحياة يحين الوقت دائما للاستيقاظ".

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 مايو على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.