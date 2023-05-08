رغم عودة جنوى.. لن نشاهد دربي "ديلا لانتيرنا" بعد هبوط سامبدوريا
الإثنين، 08 مايو 2023 - 23:57
كتب : FilGoal
تأكد هبوط فريق سامبدوريا رسميا من الدوري الإيطالي الممتاز قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
وخسر فريق سامبدوريا أمام أودينيزي بهدفين دون رد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي.
ولا يزال سامبدوريا يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب فريق وهو كريمونيسي.
ورغم عودة فريق جنوى إلى الدوري الإيطالي في الموسم المقبل فلن نشاهد دربي مدينة جنوى والمعروف باسم "ديلا لانتيرنا" ضد سامبدوريا.
وكان جنوى هبط الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، لكنه نجح في العودة بعد موسم واحد فقط.
أما سامبدوريا صعد للدوري الإيطالي موسم 2011-2012 قبل أن يهبط بعد 11 موسما.
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