بمشاركة طارق وحجازي.. الاتحاد يستعيد فارق الـ 5 نقاط مع النصر برباعية أمام أبها

حقق اتحاد حدة الفوز على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

وسجل رباعية الاتحاد في المباراة كل من رومارينيو الذي أحرز هدفين وعبد الرزاق حمد الله، ومحمد السياري.

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رباعية تعزز من صدارة اتي جدة🟡⚫

📺 شاهد أهداف المباراة ⏬#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/arV2HFMpJU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 8, 2023

الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة الـ 62 في صدارة جدول الترتيب ليبتعد موسعا الفارق مع النصر الذي تعادل مع الخليج إلى 5 نقاط.

وتوقف رصيد أبها عند النقطة الـ 30 في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.

أحمد حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة ضد أبها بالدوري السعودي 📋#الاتحاد_أبها pic.twitter.com/PGxJKnue82 — FilGoal (@FilGoal) May 8, 2023

تقدم اتحاد جدة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 13 عن طريق رومارينو الذي مر من المدافع بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وغير اتجاه جسده بتسديدة رائعة في الشباك.

وبعد خمس دقائق أضاف حمد الله الهدف الثاني مستغلا خروج حارس المرمى من مرماه ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 30 سجل رومارينو الهدف الثالث بعدما انفرد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وأنهى محمد السياري رباعية اتحاد جدة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 92.

وشارك طارق حامد وأحمد حجازي في دقائق المباراة بالكامل.

وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو.