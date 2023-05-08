بمشاركة طارق وحجازي.. الاتحاد يستعيد فارق الـ 5 نقاط مع النصر برباعية أمام أبها

الإثنين، 08 مايو 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد أبها

حقق اتحاد حدة الفوز على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبد الله في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

وسجل رباعية الاتحاد في المباراة كل من رومارينيو الذي أحرز هدفين وعبد الرزاق حمد الله، ومحمد السياري.

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الفوز رفع رصيد اتحاد جدة للنقطة الـ 62 في صدارة جدول الترتيب ليبتعد موسعا الفارق مع النصر الذي تعادل مع الخليج إلى 5 نقاط.

وتوقف رصيد أبها عند النقطة الـ 30 في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة.

تقدم اتحاد جدة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 13 عن طريق رومارينو الذي مر من المدافع بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وغير اتجاه جسده بتسديدة رائعة في الشباك.

وبعد خمس دقائق أضاف حمد الله الهدف الثاني مستغلا خروج حارس المرمى من مرماه ليضع الكرة برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 30 سجل رومارينو الهدف الثالث بعدما انفرد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وأنهى محمد السياري رباعية اتحاد جدة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 92.

وشارك طارق حامد وأحمد حجازي في دقائق المباراة بالكامل.

وسيلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة ضد الهلال يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو.

الاتحاد طارق حامد أحمد حجازي الدوري السعودي أبها
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