طبيب الأهلي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ متولي

الإثنين، 08 مايو 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

محمود متولي

شدد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي على أن الحالة الصحية لمحمود متولي لاعب الفريق جيدة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأدى محمود متولي تدريبات استشفائية تمهيدا للمشاركة في المران الجماعي.

وأوضح أبو عبلة أن متولي سيبدأ غدا الثلاثاء خوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

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وكان محمود متولي سقط على الأرض وتعرض لحالة إغماء عقب نهاية مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضد الترجي التونسي في تونس، وتسافر بعثة الفريق غدا الثلاثاء.

وتقام مباراة الترجي والأهلي في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمود متولي الدوري المصري الأهلي
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