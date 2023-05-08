إلى ثمن نهائي كأس مصر.. المصري والمقاولون يقصيان بترول أسيوط والحمام

تأهل النادي المصري والمقاولون العرب إلى ثمن نهائي كأس مصر في ختام مباريات اليوم الإثنين من دور الـ32.

وتأهل النادي المصري على حساب بترول أسيوط، فيما حسم المقاولون العرب تأهله على حساب الحمام.

وسيلعب المصري في دور الـ16 مع الفائز بين غزل المحلة وحرس الحدود، فيما سيلعب المقاولون مع سيراميكا كليوباترا الذي تأهل سلفا.

المصري ضد بترول أسيوط

وفاز المصري على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب.

سجل رجب عمران هدفين للمصري وإسلام عطية آخر، فيما سجل مراد صبري هدف بترول أسيوط الوحيد.

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المباراة كانت هي الأولى لـ المصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا حتى نهاية الموسم خلفا لـ حسام حسن.

وتقدم بترول أسيوط مبكرا وبطريقة مفاجئة في الدقيقة الرابعة عن طريق مراد صبري. رمية تماس مرت من الجميع، وتابعها مراد برأسية في مرمى عصام ثروت.

وازدادت صعوبات المصري في الدقيقة السادسة، إذ تعرض حسن علي للإصابة وغادر الملعب، ليشارك أحمد شداد بدلا منه.

المصري انتفض محاولا إدراك التعادل. لكن دفاع بترول أسيوط ظل صامدا.

وفي الدقيقة الـ34 أدرك إسلام عطية التعادل للمصري. ركنية نفذها رجب عمران، وقابلها عطية برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

ولم يكتف المصري بالتعادل، فعاد رجب عمران وأدرك الثاني للفريق البورسعيدي بالدقيقة الـ38. رجب انطلق وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة ضعيفة، لكنها غالطت الحارس وسكنت الشباك.

إسلام عطية كان قريبا من تسجيل الثالث بنفس الطريقة في الدقيقة الـ40 بعد ركنية جديدة قابلها برأسية في القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

الشوط الثاني كان أكثر هدوءا، وكان عامرا بالتبديلات.

عصام ثروت تألق بشدة في الدقيقة الـ52 بعد خطأ من دفاع المصري. عماد الدين بوبكر شتت الكرة في رأس عمرو موسى، لترتد الكرة إلى مهاجم بترول أسيوط الذي سدد قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن ثروت ارتمى عليها وحولها إلى ركنية ببراعة.

شارك حسام جريشة العائد من الإصابة في الدقيقة الـ61 بدلا من عبده يحيى.

وفي الدقيقة الـ79 شارك إسلام أبو سليمة، ومحمد الفيومي بدلا من أحمد شداد، وإسلام عطية.

رجب عمران توج نفسه رجلا للمباراة في الدقيقة الـ89 بهدف ثالث. اللاعب المعار من سيراميكا كليوباترا راوغ مدافعي الضيوف ببراعة ثم سدد بيسراه في المرمى مسجلا الثالث، ولينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيلعب المصري في دور الـ16 مع الفائز بين غزل المحلة وحرس الحدود.

المقاولون العرب ضد الحمام

وفي ملعب المقاولون العرب، فاز المقاولون على الحمام بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

سجل جون أوكلي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ20.

وأضاف عمر فتحي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ40، قبل أن يسجل الحبيب أحمد حسن الثالث في الدقيقة الـ88 من تصويبة اصطدمت في الدفاع وغالطت الحارس.

وفي الدقيقة الـ91، اختتم محمد سالم الأهداف بعد مراوغة رائعة للحارس، لينتهي اللقاء بفوز الذئاب برباعية.

وسيلعب المقاولون العرب في دور الـ16 مع سيراميكا كليوباترا الذي تأهل سلفا على حساب دكرنس.