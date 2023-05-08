انتهت الدوري السعودي - الاتحاد (4)-(0) أبها

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة اتحاد جدة ضد أبها في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويبدأ طارق حامد وأحمد حجازي في تشكيل الاتحاد الأساسي

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نهاية المباراة

ق92. جووووول رابع للاتحاد عن طريق محمد السياري من ركلة جزاء.

ق902. ركلة جزاء للاتحاد.

ق68. المدافع ينقذ انفراد حمد الله من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. جوووووول الثااالث للاتحاد عن طريق رومارينيو.

ق17. جووووول الثااني عن طريق عبد الرزاق حمد الله مستغلا خروج الحارس.

ق13. جووووول أول للاتحاد عن طريق رومارينيو بطريقة رائعة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل