الدوري ضاع؟ النصر يقدم هدية لـ الاتحاد ويتعادل مع الخليج

الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع النصر أمام الخليج

أهدر نادي النصر فرصة تضييق الخناق على اتحاد جدة في صراع الصدارة بدوري روشن السعودي وأهدر نقطتين أمام الخليج.

وتعادل النصر مع الخليج بهدف لكل فريق على ملعب (الأول بارك)، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري السعودي.

سجل فابيز مارتينز هدف الخليج، فيما سجل ألفارو جونزاليس هدف النصر.

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التعادل رفع رصيد النصر إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وخلف الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين، قبل مباراة الاتحاد بعد قليل مع أبها.

على الجانب الآخر، ارتفع رصيد الخليج إلى 24 نقطة في المركز الـ14 والذي يهرب بصاحبه من الهبوط.

التشكيل

دينكو يليتشيتش مدرب النصر بدأ بـ كريستيانو رونالدو كأساسي رغم ما تردد عن معاناته من إصابة عضلية.

وبدأ أنديرسون تاليسكا كذلك كجناح أساسي خلف المهاجم.

وصف المباراة

الخليج صدم النصر في بداية اللقاء بهدف مبكر عن طريق فابيو مارتينز في الدقيقة الرابعة.

النصر أدرك التعادل بدوره في الدقيقة الـ17. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق النصر من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس ألفارو الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

كريستيانو رونالدو بدوره حاول مرارا وتكرارا. المحاولة الأولى كانت في الدقيقة الـ27 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق كونان من الطرف الأيسر على رأس رونالدو الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

رونالدو كاد يتقدم مرة أخرى في الدقيقة الـ60. خطأ من الحارس مروان الحيدري في التمرير، لتصل الكرة إلى رونالدو على حدود منطقة الجزاء، لكن النجم البرتغالي تباطأ في التعامل مع الكرة ليضطر في النهاية إلى تمريرها لـ عبد الرحمن غريب الذي سدد بجانب القائم بقليل.

رونالدو سدد بنفسه في الدقيقة الـ63 لكن في يد الحارس.

حكم المباراة احتسب 9 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، والمباراة امتدت إلى الدقيقة الـ101، لكن لاعبو النصر استمروا في الإهدار.

تاليسكا سدد بقوة في الدقيقة الـ97، لكن كرته جانبت القائم بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد النصر إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وخلف الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين، قبل مباراة الاتحاد بعد قليل مع أبها.

على الجانب الآخر، ارتفع رصيد الخليج إلى 24 نقطة في المركز الـ14 والذي يهرب بصاحبه من الهبوط.

ويلعب النصر في الجولة المقبلة مع الطائي، فيما يلعب اتحاد جدة مع أبها بعد قليل ثم مع الهلال في الجولة المقبلة.

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