في التجمع الخامس.. الخطيب يعلن موعد افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي
الإثنين، 08 مايو 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موعد الافتتاح الرسمي لفرع النادي الرابع والذي سيكون مقره في التجمع الخامس.
وكشف الخطيب عبر كلمة مصورة عن افتتاح فرع الأهلي في التجمع الخامس يوم 1 يونيو المقبل.
ليكون بذلك الفرع الرابع للأهلي بعد فروع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
وقال الخطيب: "الأهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907، وبمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين سوف يظل بإذن الله رقم واحد، وأعظم نادٍ في الكون".
وأضاف "مثلما يحرص النادي على دوره الرياضي والتربوي والإجتماعي لم ينسَ أبدًا دوره تجاه بلده بمشاركته في المجالات التنموية والإعمار وتوفير فرص العمل".
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