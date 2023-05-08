في ملعب التتش.. أكرم توفيق يبدأ الجري بعد العودة من الإصابة بالصليبي

بدأ أكرم توفيق لاعب الأهلي مرحلة الجري في الملعب والتأهيل بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وظهر أكرم توفيق في ملعب التتش وهو يجري لأول مرة بعد إجراء جراحة الصليبي.

واستقبل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكرم توفيق وحرص على الترحيب به بعد العودة.

ومن المنتظر أن يعود أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي في الموسم المقبل.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر ديسمبر الماضي.

وخضع أكرم توفيق للجراحة في النمسا، وخاض فترة العلاج والتأهيل الأولى في قطر.