غياب وحيد في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائمة فريقه التي ستتوجه إلى إسبانيا من أجل مواجهة ريال مدريد.

وسيلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب ناثان أكي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ليدز، بينما حضر باقي اللاعبين بالكامل في القائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إيدرسون مورايش – ستيفان أورتيجا – سكون كارسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – إيمريك لابورت – سيرجي جوميز – مانويل أكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كالفن فيليبس – إلكاي جوندوجان – جاك جريليش – رودري – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا.

الهجوم: إيرلنج هالاند – جوليان ألفاريز – رياض محرز – فيل فودين – كول بالمر.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونيخ في المواجهة الماضية، بينما تأهل ريال مدريد على حساب تشيلسي.

وكان ريال مدريد قد أقصى مانشستر سيتي في نصف النهائي الموسم الماضي بنتيجة إجمالية 6-5 قبل أن يتوج باللقب على حساب ليفربول.