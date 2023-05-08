قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل.. وتواجد مصطفى فتحي أمام الإسماعيلي

يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام الإسماعيلي، فيما يتواجد مصطفى فتحي وأحمد سامي.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الثلاثاء.

قائمة بيراميدز شهدت غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة بنزلة برد، فيما تواجد مصطفى فتحي وأحمد سامي رغم معاناتهما من الإصابة خلال لقاء الأهلي في كأس السوبر.

وخرج إبراهيم عادل من القائمة كذلك للإصابة، وليدخل عبد الله مجدي بدلا منه.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر.

الوسط: عبد الله مجدي - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد.

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

كان بيراميدز قد طالب بتأجيل مباراة الإسماعيلي بسبب مشاركة الفريق في كأس السوبر المصري بالإمارات في اللحظات الأخيرة، لكن الطلب قوبل بالرفض من اتحاد الكرة.