إنبي يهزم لافيينا بثلاثية.. والبنك الأهلي يتغلب على شبان قنا في مباراة مثيرة

فاز فريق إنبي على لافيينا بثلاثية دون رد في دور الـ32 لكأس مصر خلال المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

وتأهل إنبي لدور الـ16 من كأس مصر ليواجهة الفائز من فيوتشر وطلائع الأسطول.

تقدم إنبي في الدقيقة 45 عن طريق أحمد أمين، ثم أضاف أحمد العجوز الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 92 اختتم إبراهيم جلال ثلاثية إنبي بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من مروان داوود.

في مباراة مثيرة أخرى نجح البنك الأهلي في الفوز على شبان قنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق البنك الأهلي الفوز على شبان قنا الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية المصري في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

تقدم شبان قنا في الدقيقة 30 بهدف سجله عبد الرحمن أحمد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يتعادل البنك الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بهدف سجله موسى دياوارا.

وجاء هدف البنك الأهلي الثاني عن طريق أحمد صادق لاعب شبان قنا بالخطأ في مرماه.

وأكمل محمود قاعود ثلاثية البنك الأهلي في الدقيقة 59.

وقبل نهاية المباراة سجل عبد الله هاشم هدف شبان قنا الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.