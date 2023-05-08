مؤتمر أنشيلوتي: لن نركز على إيقاف هالاند فقط.. موقف مودريتش من المشاركة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن التركيز على إيقاف إيرلنج هالاند وحيدا لأن ذلك سينسيهم باقي الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "خطتنا غدا هي لعب مباراة كاملة وتقديم أفضل ما لدينا على المستوى البدني والتقني والتحفيزي والمباراة الحاسمة ستكون في الإياب ولكننا نريد أن نحصل على الأفضلية غدا".

وتابع "الأفضلية هي الحصول على نتيجة إيجابية والأفضلية الصغيرة تعني الشعور بشيء جيد خلال المباراة وألا تعاني وليس فقط النتيجة، إذا تمكنت من تجنب المشكلات فتلك أفضلية صغيرة وسنحاول غدا أن نكون جيدين ولكن ذلك يتطلب الكثير من الجميع".

وعن موقف مودريتش من المشاركة ضد مانشستر سيتي قال: "حسنا سيلعب غدا".

وأضاف "كيفية إيقاف هالاند؟ هو خطير جدا ولديه جودة مبهرة في تسجيل الأهداف والحديث عن هالاند يعني عدم الحديث عن فريق بالكامل يهاجم ولديه أفكار ونحن لن نقدم مباراة لإيقاف هالاند ولكن لإيقاف فريق يبدو أنع غير قابل للإيقاف ولكن اعتقد أن لدينا بعض الخيارات ويمكننا تحقيق الفوز".

واستمر "نصل هنا اليوم ونحن في نفس مستوى الموسم الماضي، من الصعب تحديد المستوى البدني ولكن ما نعتمد عليه هو الحافز الذي لدينا، والتتويج بكأس ملك إسبانيا سيشكل دافعا إضافيا".

وشدد "مانشستر سيتي فريق كامل وفي الموسم الماضي كان لديهم مهاجم خطير جدا وهو جابريل جيسوس ولكن مختلف تماما عن هالاند والآن لديهم الأفضلية في المباريات الطويلة وكانت لديهم الأفضلية في الكثير من المباريات وهذا لا يعني تغيير طريقة لعبهم لأنهم كانوا دائما فريق منظم دفاعيا ويلعب كرة قدم جيدة".

وعن وسط ملعب الفريق في المباراة قال: "مودريتش والآخرين، كامافينجا سيلعب على الطرف عندما لا نستحوذ على الكرة وسينضم إلى وسط الملعب والكرة في حوذتنا وأحيانا بين الخطوط وهو ليس جناح يدفع المدافعين إلى خارج الملعب من يفعل ذلك هو فينيسيوس الذي يشكل خطورة كبيرة".

وواصل "لقد كنت محظوظا كفاية لأتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2003 ولعبت الدربي الذي كان يحتوي على الكثير من الضغط ومستوى فني وتكتيكي عال".

وعن الإرهاق عقب نهائي كأس الملك قال: "العامل البدني لن يكون الأهم وإرهاقي مختلف عن إرهاق فالفيردي".

وعن مساعدة فينيسيوس جونيور ورودريجو للتطور قال: "لقد ساعدتهم فقط بإعطائهم المزيد من الدقائق وهم استغلوها، ويتطورون بشكل رائع، وتطور رودريجو وفالفيردي وكامافينجا يكتب لنا مستقبل مثير".

"مواجهة هالاند وكورتوا؟ لا أعرف لن نلعب لنوقف لاعب واحد فقط، نحن نخطط لمباراة ضد فريق كامل، هو لاعب مهم جدا ولكن التفكير فيه وحيدا سينسينا باقي الفريق".

وأتم "إذا دافعنا بشكل جيد فالتعادل سيكون أسوأ نتيجة ولكن هذا لا يعني أننا لن نهاجم، دعونا لا ننسى أننا استقبلنا 5 أهداف من مانشستر سيتي في الموسم الماضي ولكن سجلنا 6 وأريد التوقيع على نفس الأمر في الموسم الحالي".

وكان ريال مدريد قد أقصى مانشستر سيتي من نصف نهائي الموسم الماضي قبل أن يتوج باللقب في النهاية على حساب ليفربول.