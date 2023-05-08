اتحاد السلة يعلن عبر في الجول الاتفاق مع حكم أجنبي ثالث لنهائي دوري السوبر

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن توصلهم لاتفاق مع أجنبي ثالث لإدارة سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

الاتحاد السكندري يواجه الأهلي سلسلة من 5 مباريات في نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2023، تبدأ يوم 10 مايو الجاري.

وقال أحمد الفلكي رئيس لجنة حكام السلة في تصريحات لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع حكم أوروبي ليكون ثالث الحكام الأجانب لسلسلة نهائي دوري السلة بجانب الحكمين الأمريكيين".

وأضاف "جاء ذلك بعدما كان قد اعتذر الحكم الثالث في وقت سابق عن عدم التواجد".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اعتذار أحد حكام نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023 بين الاتحاد والأهلي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء