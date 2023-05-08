بعد تعافيه من الإصابة.. رونالدو أساسي في تشكيل النصر لمواجهة الخليج

أعلن دينكو بليشيتش مدرب النصر تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد الخليج في الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ويلعب رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر بعد تعافيه من الإصابة بالإجهاد العضلي التي كان قد تعرض لها وغاب بسببها عن تدريبات فريقه يوم السبت الماضي.

وجاء أندرسون تاليسكا كثاني لاعبي خط الهجوم بجوار رونالدو.

وجاء تشكيل النصر بالكامل كالتالي

الحارس: أوجستين روسي.

الدفاع: سلطان الغانم - ألفارو جونزاليس - علي لاجامي - ديسلان كونان.

الوسط: لويس جوستافو - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن اتحاد جدة صاحب الصدارة.