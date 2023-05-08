كرة يد - في الجول يكشف موقف علي زين من كأس الكؤوس بعد إصابته أمام الزمالك

الإثنين، 08 مايو 2023 - 18:01

كتب : حسام نور الدين

علي زين - الأهلي

اقترب علي زين نجم يد الأهلي من الغياب عن فريقه خلال بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طبيب الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة مساء اليوم الاثنين لتحديد مدى إصابة اللاعب، لكنه يتوقع أن تؤكد إصابته بمزق عضلي.

وإذا تأكد إصابة زين بمزق عضلي، فهذا سيعني حاجتة لقرابة ثلاثة أسابيع للتعافي، ما يعني غيابه عن كامل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي كرة يد – الأهلي يعلن التعاقد مع علي زين خبر في الجول - يد الأهلي يتمم اتفاقه بتوقيع علي زين لتدعيم الفريق قاريا

وتعرض علي زين لاعب دينامو بوخاريس المعار لـ الأهلي لإصابة قوية غادر على إثرها لقاء كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد أمام الزمالك.

الأهلي توج بطلا لبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 27-24 على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.

ولعب علي زين المباراة معارا من فريق دينامو بوخاريست الروماني، بجانب امتداد الإعارة كذلك للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وستكون بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على صالة النادي الأهلي أيضا بداية من 9 مايو الجاري.

كرة يد علي زين الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد
نرشح لكم
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه كرة يد - إلى كأس العالم.. الأهلي بطل السوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر كرة يد - الأهلي يعلن صفقتين لدعم فريق السيدات في كأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - قمة في نهائي السوبر الإفريقي.. الزمالك يسحق جي إس كيه ويضرب موعدا مع الأهلي كرة يد - 1000 مشجع لنهائي كأس السوبر الإفريقي.. أسعار التذاكر وموعد طرحها انتهت كرة يد - الزمالك (46) - (25) جي إس كيه.. إلى قمة نهائي السوبر الإفريقي كرة يد - استعدادا للسوبر الإفريقي.. الزمالك يعلن انضمام مجدي و"حماصة"
أخر الأخبار
لمواجهة الترجي.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تونس 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة ريال مدريد - غياب ميندي.. وتواجد سيبايوس ومودريتش أمام مانشستر سيتي 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد غياب 5 أشهر.. النني يعود لتدريبات أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدحيل بطلا للدوري القطري وأولونجا يهزم السومة في سباق الهدافين 55 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف سبب غيابات الزمالك أمام بروكسي ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (3)-(0) أبها ساعة | السعودية
قائمة الزمالك - غياب زيزو أمام بروكسي في كأس مصر.. وتواجد شيكابالا ساعة | الكرة المصرية
الدوري ضاع؟ النصر يقدم هدية لـ الاتحاد ويتعادل مع الخليج ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 3 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 4 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر