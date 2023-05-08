يايا توريه يستنكر حديث وكيله السابق حول لعنة مانشستر سيتي: لا تربطوني بذلك الهراء

الإثنين، 08 مايو 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

يايا توريه

استنكر يايا توريه لاعب مانشستر سيتي السابق حديث وكيله السابق ديميتري سيلوك عن وجود سحر ضد نادي مانشستر سيتي منعه من التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية.

سيلوك كان قد أشار إلى أن مانشستر سيتي لم يحقق دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية بسبب وجود سحر إفريقي ضد النادي ولكن السحر قد تم فكه حاليا والفريق سيحقق اللقب خلال الموسم الحالي أو السنوات المقبلة.

وكتب يايا توريه عبر حسابه على تويتر مستنكرا حديث سيلوك ونافيا وجود أي نوع من السحر ضد مانشستر سيتي.

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وكتب لاعب كوتديفوار السابق: "وكيلي السابق تحدث في الإعلام عن وجود لعنة، أرجوكم لا تربطوني بذلك الهراء غير العقلاني والصور النمطية الكسولة عن اللعنات الإفريقية".

وتابع "إلى وسائل الإعلام، امضوا قدما من فضلكم هذا الرجل لا يمثلني بكل حال من الأحوال وتضخيم تلك الصور النمطية أمرا ضار".

ولعب يايا توريه مع مانشستر سيتي لمدة 8 سنوات من 2010 وحتى 2018 وحقق مع النادي 8 ألقاب.

وكان توريه قد أعلن اعتزال كرة القدم عام 2020 برفقة فريق هونجهاي الصيني.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لمانشستر سيتي أن حقق اللقب في تاريخه، بينما خسر المباراة النهائية مرة واحدة عام 2021 ضد تشيلسي بهدف دون مقابل.

دوري أبطال أوروبا يايا توريه مانشستر سيتي
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