هل يهبط رفاق مصطفى محمد؟ خارطة صراعات الدوري الفرنسي لنهاية الموسم

رغم التعثرات يقترب باريس سان جيرمان كالعادة من حسم لقب الدوري الفرنسي، الذي يتصدره برصيد 78 نقطة قبل آخر 4 جولات.

باريس يبعد بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه لانس، وإذا تساوى فريقان في عدد النقاط يحتكمان لفارق الأهداف.

نظام الهبوط هو الأكثر شراسة هذا الموسم، حيث سيهبط 4 فرق بدلا من 3 كما جرت العادة، ويصعد فريقان فقط، ليصبح الدوري الفرنسي مكونا من 18 فريقا بدلا من 20 اعتبارا من الموسم المقبل.

صراع اللقب

1- باريس سان جيرمان: 78 نقطة - سجل 79 وتلقى 35 (+44)

2- لانس: 72 نقطة - سجل 57 وتلقى 26 (+29)

3- مارسيليا: 70 نقطة - سجل 62 وتلقى 34 (+28)

مارسيليا ابتعد عمليا بالخسارة الأخيرة أمام لانس، الذي حافظ على أقرب مسافة ممكنة له.

المركزان الأول والثاني يؤهلان مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بينما يؤهل المركز الثالث إلى الملحق.

بالتالي إن تمكن باريس من الابتعاد باللقب، فإن لانس ومارسيليا سيواصلان القتال على بطاقة التأهل المباشر، ويترقبهما من بعيد موناكو (64 نقطة) بفارق 6 نقاط عن مارسيليا.

مباريات باريس المتبقية: أجاكسيو (داخل) - أوكسير (خارج) - ستراسبورج (خارج) - كليرمون (داخل)

مباريات لانس المتبقية: ريمس (داخل) - لوريان (خارج) - أجاكسيو (داخل) - أوكسير (خارج)

مباريات مارسيليا المتبقية: أنجيه (داخل) - ليل (خارج) - بريست (داخل) - أجاكسيو (خارج)

باريس قد يحسم هبوط أجاكسيو بيده في الجولة المقبلة، ثم يلاقي أوكسير في ذروة صراع الهبوط، ثم ستراسبورج في ذروة الصراع ذاته، وبالتالي مبارياته ليست سهلة كما تبدو.

أما لانس فسيواجه أجاكسيو في الجولة قبل الأخيرة بعد حسم هبوطه المنتظر، ويختتم أمام أوكسير وكل الاحتمالات مفتوحة، فبحلول ذلك الوقت قد يكون الأخير أفلت أو هبط أو يصارع على أمل أخير.

وأخيرا يبدأ مارسيليا بمواجهة أنجيه الهابط بالفعل، وفي الجولة الأخيرة سيلاقي أجاكسيو الذي من المفترض أن يُحسم هبوطه عمليا بحلول ذلك الوقت.

صراع أوروبا

4- موناكو: 64 نقطة - سجل 68 وتلقى 51 (+17)

5- ليل: 59 نقطة - سجل 60 وتلقى 41 (+19)

6- رين: 56 نقطة - سجل 56 وتلقى 38 (+18)

7- ليون: 56 نقطة - سجل 57 وتلقى 41 (+16)

المركز الرابع يؤهل إلى الدوري الأوروبي، بينما يقود الخامس إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

حتى الآن يتقدم موناكو سباق الدوري الأوروبي بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليل، ويتشبث بـ 6 نقاط تفصله عن مقاعد دوري الأبطال.

بطاقة دوري المؤتمر التي يملكها ليل حاليا، يطاردها رين وليون بفارق 3 نقاط.

من وراء هذه المجموعة يتواجد نيس ولوريان بـ 51 نقطة وريمس وكليرمون بـ 50 نقطة، على بعد 8 و9 نقاط على الترتيب من ليل صاحب آخر المراكز المؤهلة أوروبيا.

مباريات موناكو المتبقية: ليل (داخل) - ليون (خارج) - رين (خارج) - تولوز (داخل)

مباريات ليل المتبقية: موناكو (خارج) - مارسيليا (داخل) - نانت (داخل) - تروا (خارج)

مباريات رين المتبقية: تروا (داخل) - أجاكسيو (خارج) - موناكو (داخل) - بريست (خارج)

مباريات ليون المتبقية: كليرمون (خارج) - موناكو (داخل) - ريمس (داخل) - نيس (خارج)

جدول مباريات موناكو هو مفتاح هذا الصراع، حيث يلعب ضد ليل في 14 مايو، ثم ليون في 19 مايو، ثم رين في 27 مايو.

ليل يواجه مارسيليا الذي يصارع لأجل بطاقة أوروبية، ونانت الذي يصارع لتفادي الهبوط، بينما عمليا سيكون تروا قد هبط قبل أن يواجهه.

رين قد يستفيد من الميزة ذاتها، حيث قد يحسم هبوط تروا بيده، ثم يلواجه أجاكسيو بعد حسم هبوطه، قبل مواجهة موناكو.

صراع الهبوط

14- ستراسبورج: 35 نقطة - سجل 46 وتلقى 55 (-9)

15- بريست: 35 نقطة - سجل 38 وتلقى 50 (-12)

16- أوكسير: 34 نقطة - سجل 32 وتلقى 56 (-24)

17- نانت: 32 نقطة - سجل 35 وتلقى 50 (-15)

18- أجاكسيو: 23 نقطة - سجل 22 وتلقى 61 (-39)

19- تروا: 22 نقطة - سجل 42 تلقى 73 (-31)

يهبط أصحاب المراكز من السابع عشر إلى العشرين، وحُسم هبوط أنجيه بالفعل، ما يعني أن 6 فرق تتقاتل لتفادي 3 بطاقات مؤدية للهبوط.

فوق خط الهبوط (32 نقطة حاليا) يبعد تولوز بــ10 نقاط ومونبلييه بـ 11 نقطة، ويقتربان من ضمان البقاء رسميا.

منطقة الأمان تبدأ من 34 نقطة في مركز أوكسير السادس عشر، وهو ما يبعد خلفه أجاكسيو بـ 11 نقطة، وتروا بـ 12 نقطة،وبالتالي هذا الثنائي هو الأقرب للهبوط رسميا مع أنجيه، بعد أول خسارة أو تعادل فيما تبقى من مباريات.

تبقى بطاقة وحيدة يتسابق 4 فرق للهروب منها، حاليا هي بحوزة نانت (32 نقطة)، يعلوه أوكسير بنقطتين، وبريست وستراسبورج بـ 3 نقاط.

مباريات ستراسبورج المتبقية: نيس (داخل) - تروا (خارج) - باريس (داخل) - لوريان (خارج)

مباريات بريست المتبقية: أوكسير (داخل) - كليرمون (داخل) - مارسيليا (خارج) - رين (داخل)

مباريات أوكسير المتبقية: بريست (خارج) - باريس (داخل) - تولوز (خارج) - لانس (داخل)

مباريات نانت المتبقية: تولوز (خارج) - مونبلييه (داخل) - ليل (خارج) - أنجيه (خارج)

مباريات أجاكسيو المتبقية: باريس (خارج) - رين (داخل) - لانس (خارج) - مارسيليا (داخل)

مباريات تروا المتبقية: رين (خارج) - ستراسبورج (داخل) - أنجيه (خارج) - ليل (داخل)

ستراسبورج يملك ميزة مواجهة تروا في الجولة بعد المقبلة، حيث قد يكون هبوط الأخير قد حسم رسميا، ولكنه سيضطر لاستضافة باريس سان جيرمان في الجولة قبل الأخيرة.

بريست يخوض مواجهة مباشرة ضد أوكسير في الجولة المقبلة (14 مايو)، ولكنه يلاقي مارسيليا في الجولة قبل الأخيرة خارج الأرض.

أوكسير بدوره سيستضيف باريس سان جيرمان في الجولة بعد المقبلة، ويستضيف لانس في الجولة الأخيرة.

أما نانت، فلحسن حظه سيواجه أنجيه الهابط في الجولة الأخيرة، وهو ما قد يمنحه طوق النجاة إن احتاج إليه.

أجاكسيو بحاجة للفوز على باريس سان جيرمان في الجولة المقبلة لينال فرصة تأجيل هبوطه الرسمي، وإن أفلت في تلك الليلة، فسيواجه رين ولانس ومارسيليا بعده على الترتيب.