الضاوي ضمن قائمة تونس للمشاركة في كأس العالم للشباب

الإثنين، 08 مايو 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

أعلن منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس للشباب قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة.

محمد الضاوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتنطلق منافسات كأس العالم للشباب 2023 في الأرجنتين يوم 20 مايو الجاري وتستمر البطولة حتى 11 يونيو المقبل.

واستضافت الأرجنتين البطولة بعد اعتذار إندونيسيا عن استضافتها في وقت سابق.

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وشهدت القائمة انضمام محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي رفقة نسور قرطاج.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة لكأس العالم رفقة كل من العراق وإنجلترا وأوروجواي.

ويبدأ معسكر منتخب تونس غدا الثلاثاء، ويتخلله مباراتين وديتين ضد الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان.

وحصل منتخب تونس على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2023 للشباب التي أقيمت في مصر.

محمد الضاوي منتخب تونس كأس العالم للشباب الأهلي
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