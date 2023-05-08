متى يتوج برشلونة وهل ينجو فالنسيا؟ خارطة صراعات الدوري الإسباني إلى نهاية الموسم

ضمن برشلونة مقعده في دوري أبطال أوروبا في صدارة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، وبات قريبا للغاية من حسم اللقب.

أقرب ملاحقي برشلونة لم يعد ريال مدريد، بل هو أتلتيكو مدريد الآن، ويملك 69 نقطة أي أن الفارق 13 نقطة في الوقت الراهن.

حامل اللقب ريال مدريد يحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن الأتلتي، وبالطبع مسألة تأهل ثنائي العاصمة إلى دوري الأبطال تعتبر مسألة وقت.

الإثارة تزداد في مقاعد أوروبية أخرى، وبالطبع في سباق الهبوط، الذي يقف فالنسيا على حافته بفضل المواجهات المباشرة ليس إلا، والتي تحسم الفارق في حال تساوي فريقين في النقاط.

موعد تتويج برشلونة وصراع الوصافة

1- برشلونة: 82 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 69 نقطة

3- ريال مدريد: 68 نقطة

الحد الأقصى لنقاط أتلتيكو مدريد في ظل بقاء 5 جولات فقط هو 84 نقطة، وهو الرقم الذي يحتاج برشلونة لاجتيازه دون النظر لنتائج أخرى.

برشلونة يملك أفضلية المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، ما يعني أن وصوله للنقطة 84 يضمن تتويجه رسميا.

الوضع مع ريال مدريد معكوس، حيث حده الأقصى هو 83 نقطة ويملك أفضلية المواجهات المباشرة على برشلونة.

بالتالي يحتاج برشلونة إلى نقطتين للتتويج الرسمي دون النظر لأي نتائج من الخارج، أي أنه بحاجة إلى فوز من المباريات المتبقية، أو تعادلين.

إذا حقق برشلونة الفوز في مباراة إسبانيول المقبلة خارج الديار ينتهي الأمر يوم 14 مايو، أما إذا تعادل أو خسر تتأجل فرصة الحسم إلى ملعب كامب نو حين يستضيف ريال سوسيداد في 20 مايو.

مباريات برشلونة المقبلة: إسبانيول (خارج) - سوسيداد (داخل) - بلد الوليد (خارج) - مايوركا (داخل) - سيلتا فيجو (خارج)

ريال مدريد يملك أفضلية المواجهات المباشرة على حساب أتلتيكو مدريد، ما يعني أن التساوي إن حدث سيكون في صالحه.

مباريات أتلتيكو المقبلة: إلتشي (خارج) - أوساسونا (داخل) - إسبانيول (خارج) - سوسيداد (داخل) - فياريال (خارج)

مباريات ريال مدريد المقبلة: خيتافي (داخل) - فالنسيا (خارج) - رايو فايكانو (داخل) - إشبيلية (خارج) - أتلتيك بلباو (داخل).

ريال مدريد يخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، الذهاب قبل مواجهة خيتافي، والعودة بعدها.

صراع المسابقات الأوروبية

4- ريال سوسيداد: 61 نقطة

5- فياريال: 54 نقطة

6- ريال بيتيس: 52 نقطة

7- جيرونا: 47 نقطة

8- أتلتيكو بلباو: 47 نقطة

9- رايو فايكانو: 46 نقطة

10- أوساسونا: 44 نقطة

11- إشبيلية: 44 نقطة

على بعد 7 نقاط توجد منطقة الصراع الثانية بداية من سوسيداد. الرابع يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والخامس إلى الدوري الأوروبي، والسادس إلى دوري المؤتمر.

هذه الخارطة قد تتغير إذا أهدر أحد قطبي مدريد النقاط لدرجة تسمح باقتراب أحد الأطراف من هنا إلى المركزين الثاني أو الثالث، في ظل تبقي 15 نقطة متاحة في عمر المسابقة.

يمكن القول إن سوسيداد هو الأقرب لبطاقة الأبطال الرابعة بفارق 7 نقاط عن فياريال، وأن أبعد من يمكنه المنافسة هو بيتيس السادس الذي يبعد بفارق 9 نقاط.

القتال على بطاقة الدوري الأوروبي (المركز الخامس) محتدم بين فياريال وريال بيتيس بفارق نقطتين، ويترقب جيرونا وبلباو (فارق 7 نقاط) ثم رايو (فارق 8 نقاط) ومن بعيد أوساسونا وإشبيلية (فارق 10 نقاط).

أفضلية المواجهات المباشرة بين فياريال وبيتيس لصالح الأخير (1-1 و1-0)، وبالتالي إن تعادل فياريال في مباراة وفاز بيتيس ينقض مباشرة على المركز الخامس.

الأطراف الأخيرة أوفر حظا في القتال على بطاقة دوري المؤتمر (المركز السادس)، إذ يملكها بيتيس حاليا (52 نقطة)، ويليه جيرونا وبلباو (فارق 5 نقاط) ورايو (فارق 6 نقاط) وأوساسونا وإشبيلية (فارق 8 نقاط).

المواجهات المقبلة ستشهد الكثير من الاحتكاكات المباشرة في بؤرة الصراع الأوروبي، خصوصا في جدول جيرونا الذي سيواجه 4 فرق من تلك في المباريات الخمس الأخيرة.

مباريات سوسيداد المتبقية: جيرونا (داخل) - برشلونة (خارج) - ألميريا (داخل) - أتلتيكو مدريد (خارج) - إشبيلية (داخل)

مباريات فياريال المتبقية: بلباو (داخل) - جيرونا (داخل) - قادش (داخل) - فايكانو (خارج) - أتلتيكو مدريد (داخل)

مباريات بيتيس المتبقية: فايكانو (داخل) - إشبيلية (خارج) - خيتافي (داخل) - جيرونا (خارج) - فالنسيا (داخل)

مباريات جيرونا المتبقية: سوسيداد (خارج) - فياريال (داخل) - سيلتا فيجو (خارج) - بيتيس (داخل) - أوساسونا (خارج)

مباريات بلباو المتبقية: فياريال (خارج) - سيلتا فيجو (داخل) - أوساسونا (خارج) - إلتشي (داخل) - ريال مدريد (خارج)

مباريات فايكانو المتبقية: بيتيس (خارج) - إسبانيول (داخل) - ريال مدريد (خارج) - فياريال (داخل) - مايوركا (خارج)

مباريات أوساسونا المتبقية: ألميريا (داخل) - أتلتيكو مدريد (خارج) - بلباو (داخل) - خيتافي (خارج) - جيرونا (داخل)

مباريات إشبيلية المتبقية: بلد الوليد (خارج) - بيتيس (داخل) - إلتشي (خارج) - ريال مدريد (داخل) - سوسيداد (خارج)

إشبيلية يخوض نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد يوفنتوس قبل وبعد مواجهة بلد الوليد.

صراع الهبوط

12- مايوركا: 41 نقطة

13- سيلتا فيجو: 39 نقطة

14- ألميريا: 36 نقطة

15- قادش: 35 نقطة

16- بلد الوليد: 35 نقطة

17- فالنسيا: 34 نقطة

18- خيتافي: 34 نقطة

19- إسبانيول: 31 نقطة

20- إلتشي: 16 نقطة (ضمن الهبوط رسميا)

آخر 3 مراكز سيغادر أصحابها الدوري الإسباني إلى الدرجة الثانية، وقد حسم أحدهم بالفعل، وهو إلتشي بعد موسم مخيب للغاية حقق خلاله 3 انتصارات فقط و7 تعادلات.

حتى الآن إسبانيول يبعد عن منطقة الأمان بـ 3 نقاط، وفالنسيا يقف على الحافة بفارق المواجهات المباشرة عن خيتافي.

بلد الوليد وقادش يسبقان بنقطة وحيدة، وألميريا يبعد بنقطتين، أما سيلتا فيجو فيبعد 5 نقاط، بينما مايوركا هو الأوفر حظا في النجاة بفارق 7 نقاط.

مباريات مايوركا المتبقية: قادش (داخل) - ألميريا (خارج) - فالنسيا (داخل) - برشلونة (خارج) - فايكانو (داخل)

مباريات سيلتا المتبقية: فالنسيا (داخل) - بلباو (خارج) - جيرونا (داخل) - قادش (خارج) - برشلونة (داخل)

مباريات ألميريا المتبقية: أوساسونا (خارج) - مايوركا (داخل) - سوسيداد (خارج) - بلد الوليد (داخل) - إسبانيول (خارج)

مباريات قادش المتبقية: مايوركا (خارج) - بلد الوليد (داخل) - فياريال (خارج) - سيلتا فيجو (داخل) - إلتشي (خارج)

مباريات بلد الوليد المتبقية: إشبيلية (داخل) - قادش (خارج) - برشلونة (داخل) - ألميريا (خارج) - خيتافي (داخل)

مباريات فالنسيا المتبقية: سيلتا فيجو (خارج) - ريال مدريد (داخل) - مايوركا (خارج) - إسبانيول (داخل) - بيتيس (خارج)

مباريات خيتافي المتبقية: ريال مدريد (خارج) - إلتشي (داخل) - بيتيس (خارج) - أوساسونا (داخل) - بلد الوليد (خارج)

مباريات إسبانيول المتبقية: برشلونة (داخل) - فايكانو (خارج) - أتلتيكو مدريد (داخل) - فالنسيا (خارج) - ألميريا (داخل)