صراع القمة وأوروبا و5 فرق في القاع.. سيناريوهات الدوري الألماني إلى نهاية الموسم

صراع مشتعل للغاية على كافة الجبهات قبل آخر 3 جولات من نهاية الدوري الألماني، حيث يتقاتل بايرن ميونيخ حامل اللقب مع بوروسيا دورتموند على القمة.

دورتموند كان قد انقض على الصدارة بالفوز على آينتراخت فرانكفورت 4-0 استغلالا لخسارة بايرن ميونيخ أمام ماينتس 3-1، ولكن في الجولة التالية تعادل دورتموند مع بوخوم 1-1 وفاز بايرن على هرتا برلين 2-0.

وفي الجولة الماضية (31) فاز بايرن على فيردر بريمن 2-1، بينما سحق دورتموند ضيفه فولفسبورج بسداسية بيضاء.

والآن لنتعرف على موقف ترتيب الدوري الألماني قبل 3 جولات من النهاية..

ملحوظة: فارق الأهداف يفصل بين فريقين في حال تساوي النقاط.

صراع اللقب

1- بايرن ميونيخ: 65 نقطة - سجل 83 هدفا وتلقى 34 (+49)

2- بوروسيا دورتموند: 64 نقطة - سجل 73 هدفا وتلقى 40 (+33)

مباريات بايرن ميونيخ المتبقية:

13 مايو: بايرن ميونيخ × شالكه

20 مايو: بايرن ميونيخ × لايبزج

27 مايو: كولن × بايرن ميونيخ

مباريات بوروسيا دورتموند المتبقية:

13 مايو: بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ

21 مايو: أوجسبورج × بوروسيا دورتموند

27 مايو: بوروسيا دورتموند × ماينتس

بايرن ميونيخ يكفيه الفوز بكل مبارياته دون النظر لنتائج دورتموند، ويملك أفضلية فارق الأهداف إذا تساوت النقاط، بينما يحتاج دورتموند لتعادل وحيد من بايرن بشرط أن يفوز هو بكل مبارياته.

صراع دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

3- لايبزج: 57 نقطة - سجل 55 وتلقى 37 (+18)

4- يونيون برلين: 56 نقطة - سجل 44 وتلقى 32 (+12)

5- فرايبورج: 56 نقطة - سجل 46 وتلقى 38 (+8)

اثنان من هذا الثلاثي سيلحقان بثنائي صراع الصدارة في دوري أبطال أوروبا، أما صاحب المركز الخامس فسيتأهل إلى الدوري الأوروبي.

الفارق بين هذه المنطقة وما يليها 8 نقاط، وما تبقى 9 نقاط متاحة فقط، ما يعني صعوبة بالغة في تقدم أي فريق من خارج الخماسي الأعلى إلى المراكز المؤهلة لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

الأنظار كلها تتجه إلى ليلة 13 مايو على ملعب يونيون برلين الرابع، حيث يحل فرايبورج الخامس ضيفا عليه في مباراة ستحسم الكثير في هذا السباق.

مباريات لايبزج المتبقية: فيردر بريمن (14 مايو - داخل) / بايرن ميونيخ (20 مايو - خارج) / شالكه (27 مايو - داخل).

مباريات يونيون برلين المتبقية: فرايبورج (13 مايو - داخل) / هوفنهايم (20 مايو - خارج) / فيردر بريمن (27 مايو - داخل)

مباريات فرايبورج المتبقية: يونيون برلين (13 مايو - خارج) / فولفسبورج (19 مايو - داخل) / آينتراخت فرانكفورت (27 مايو - خارج).

صراع دوري المؤتمر الأوروبي

6- باير ليفركوزن: 48 نقطة - سجل 54 وتلقى 43 (+11)

7- فولفسبورج: 46 نقطة - سجل 54 هدفا وتلقى 54 (+11)

8- ماينتس: 45 نقطة - سجل 51 هدفا وتلقى 46 (+5)

9- آينتراخت فرانكفورت: 43 نقطة - سجل 51 هدفا وتلقى 49 (+2)

المركز السادس هو المؤهل لدوري المؤتمر، وآينتراخت فرانكفورت هو الأبعد بفارق 5 نقاط.

ليفركوزن لن يواجه أي من أطراف الصراع، حيث يلعب مع شتوتجارت (خارج) وبوروسيا مونشنجلادباخ (داخل) وبوخوم (خارج)، وفي الوقت ذاته يخوض نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد روما.

فولفسبورج أيضا لن يواجه أي من الأطراف، حيث يلعب مع هوفنهايم (داخل) وفرايبورج (خارج) وهرتا برلين (داخل).

ماينتس هو من يملك مواجهة مباشرة مع فرانكفورت على ملعب الأخير في 13 مايو، ثم يواجه شتوتجارت (داخل) ودورتموند (خارج).

أما فرانكفورت فبعد مواجهة ماينتس سيلعب ضد شالكه (خارج) وفرايبورج (داخل) قبل نهائي كأس ألمانيا ضد لايبزج.

صراع الهبوط

12- فيردر بريمن: 35 نقطة - سجل 49 وتلقى 60 (-11)

13- أوجسبورج: 34 نقطة - سجل 40 وتلقى 55 (-15)

14- هوفنهايم: 32 نقطة - سجل 42 وتلقى 42 (-10)

15- شالكه: 30 نقطة - سجل 31 وتلقى 59 (-28)

16- شتوتجارت: 28 نقطة - سجل 39 وتلقى 45 (-15)

17- بوخوم: 28 نقطة - سجل 33 وتلقى 69 (-30)

18- هرتا برلين: 25 نقطة - سجل 37 وتلقى 62 (-25)

المركز السادس عشر يقود لملحق الصعود والهبوط، أما السابع عشر والثامن عشر فيقودان للهبوط مباشرة.

خط الأمان عند 37 نقطة فهو الحد الأقصى لأعلى فرق الهبوط، ما يعني أن فوزا يكفي فيردر بريمن وأوجسبورج للنجاة.

الصراع الفعلي يبدأ من هوفنهايم الرابع عشر على بعد 4 نقاط من منطقة الهبوط.

هوفنهايم يواجه فولفسبورج (خارج) ثم يونيون برلين (داخل) ثم يلاقي شتوتجارت على ملعب الأخير في مباراة قد تحسم البقاء والهبوط بالجولة الأخيرة.

شالكه يبدأ بملاقاة بايرن ميونيخ (خارج) ثم فرانكفورت (داخل) ثم لايبزج (خارج)، ويبدو جدوله أصعبهم نسبيا.

شتوتجارت سيلاقي باير ليفركوزن (داخل) وماينتس (خارج) قبل مواجهة هوفنهايم في الجولة الأخيرة.

بوخوم سيخوض مواجهة مع أوجسبورج (داخل) ثم مواجهة مباشرة مع هرتا برلين الأخير (خارج) ويستضيف باير ليفركوزن في الجولة الأخيرة.

هرتا برلين سيلاقي كولن (خارج) ثم بوخوم (داخل) وأخيرا فولفسبورج (خارج).