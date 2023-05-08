الصراع يحتدم نحو اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ بايرن ودورتموند

الإثنين، 08 مايو 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري الألماني ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

والصراع على أشده في البطولة الألمانية في ظل تصدر بايرن لجدول المسابقة بفارق نقطة عن دورتموند.

3 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، بايرن (83 هدفا)، دورتموند (73 هدفا).

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يخوض بايرن حامل لقب الدوري مباراتين على ملعبه استاد أليانز أرينا، مقابل واحدة خارج ملعبه.

وتأتي مباريات بايرن على النحو التالي:-

الجولة 32: شالكة على ملعب أليانز أرينا

الجولة 33: لايبزيج على ملعب أليانز أرينا

الجولة 34: كولن خارج ملعب أليانز أرينا

بينما دورتموند أمامه 3 مباريات، بينهم 2 على ملعبه سيحنال إدونا بارك، وواحدة خارجه.

وتأتي مباريات دورتموند المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: بروسيا مونشنجلادباخ على ملعب سيحنال إدونا بارك

الجولة 33: أوجسبورج خارج ملعب سيحنال إدونا بارك

الجولة 34: ماينز على ملعب سيحنال إدونا بارك

وينتهي موسم الدوري الألماني 2022-2023 يوم 27 مايو.

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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