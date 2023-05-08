مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض القطري لـ حمدي فتحي

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي وردت عن وصول عرض من الدوري القطري لضم حمدي فتحي لاعب وسط الفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".

وأضاف "اللاعب لم تصله أي عروض رسمية أو حتى شفهية، وهو مستمر مع الفريق".

وأوضح "حمدي فتحي من أهم العناصر الأساسية التي يريد المدرب مارسيل كولر الاعتماد عليها، وله دور رئيسي مع الفريق".

واختتم "الأهلي لن ينكر أو يخفي أي عروض تصل للاعبين، ولن يتردد في الكشف عنها إن وجدت".

أفادت قنوات الكاس القطرية أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري.

لم تشر الشبكة إلى اسم الفريق الذي يستهدف ضم حمدي فتحي، لكن التقرير ذكر "حمدي فتحي يقترب من الدوري القطري".

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 29 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 3.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ويقترب من لقب الدوري المصري.

فيما يحتاج لعبور عقبة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمنافس المنتظر في النهائي بين صنداونز والوداد، من أجل حصد لقبه الشخصي الثالث.