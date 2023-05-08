قنوات الكاس: حمدي فتحي يتلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري

الإثنين، 08 مايو 2023 - 13:40

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حمدي فتحي ضد الرجاء

أفادت قنوات الكاس القطرية أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري.

لم تشر الشبكة إلى اسم الفريق الذي يستهدف ضم حمد فتحي.

لكن التقرير ذكر "حمدي فتحي يقترب من الدوري القطري".

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ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 29 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 3.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ويقترب من لقب الدوري المصري.

فيما يحتاج لعبور عقبة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمنافس المنتظر في النهائي بين صنداونز والوداد، من أجل حصد لقبه الشخصي الثالث.

الأهلي الدوري القطري حمدي فتحي
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