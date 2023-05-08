خبر في الجول - اعتذار أحد الحكام الأجانب لنهائي دوري سوبر السلة.. والخطط البديلة

الإثنين، 08 مايو 2023 - 13:31

كتب : هاني العوضي

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

كشف أحمد الفلكي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة اعتذار أحد حكام نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023 بين الاتحاد والأهلي.

وتبدأ سلسلة النهائي يوم الأربعاء.

وقال الفلكي في تصريحات لـFilGoal.com: "كان من المفترض أن يدير سلسلة النهائي ثلاثي أجنبي، أحدهما من أوروبا وثنائي من أمريكا".

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وأضاف "الحكم الأوروبي اعتذر عن الحضور، ونحاول إحضار بديل له في الساعات المقبلة".

وأوضح "تواصلنا مع الاتحاد الدولي لكرة السلة من أجل توفير بديل له، ولو لم ينجح الأمر، سندفع بحكم مصري مع الثنائي الأجنبي".

وتابع "نثق في الحكم المصري ولذلك لا نخشى الدفع به في مباريات بهذه الأهمية".

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر رجال لموسم 2022-2023، والذي سيجمع بين الاتحاد السكندري والأهلي.

وتقرر أن تقام المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل) بمدينة 6 أكتوبر، خلال الأيام المقبلة:

المباراة الأولى – يوم الأربعاء 10 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 8:30 مساء

المباراة الثانية – يوم الخميس 11 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

المباراة الثالثة – يوم السبت 13 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الرابعة (في حال اللجوء لها) – يوم الإثنين 15 مايو – الأهلي × الاتحاد الساعة 7:00 مساء

المباراة الخامسة (في حال اللجوء لها) – يوم الأربعاء 17 مايو – الاتحاد × الأهلي الساعة 7:00 مساء

الأهلي الاتحاد سلة
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