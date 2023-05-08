الكومي: السوبر لن يتغير بل هي بطولة جديدة.. وموقف الزمالك من المشاركة فيها

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقف الزمالك بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري، وأي عقوبة ستطبق عليه، كما نفى إجراء أي تعديل على الشكل الحالي لبطولة السوبر، حيث أوضح إن المقترح الجديد يخص تنظيم بطولة مستقلة.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة النهار: "لجنة المسابقات هي من ستقرر عقوبة الزمالك في السوبر. ولكن إن سألتني عن تفسيري الشخصي فإن الانسحاب يكون من الملعب".

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد قال سابقا لـFilGoal.com إن لائحة العقوبات تنص على معاقبة الفريق المعتذر عن عدم خوض كأس السوبر بـ الحرمان لمدة عام عن المشاركة بجانب غرامة قدرها 500 ألف جنيه، أما الانسحاب تكون عقوبته الحرمان لعامين، لكن في حالة الزمالك يعتبر اعتذارا وليس انسحابا.

أما عن مقترح تنظيم بطولة جديدة في الكرة المصرية أوضح الكومي "يتحدث الناس عن "السوبر بشكله الجديد" وهذا خطأ، فهذه بطولة مختلفة. السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس بطولة قائمة بذاتها، وسيكون هناك بطولة أخرى مستحدثة بمسمى مختلف تضم الأول والثاني من الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة".

وأضاف "أؤكد مرة أخرى أن مسابقة السوبر بين بطلي الدوري والكأس مستمرة وفقا للائحة. لدينا هذه البطولة، وبطولة جديدة يمكن تسميتها ببطولة النخبة، وهذا جيد للأندية من الناحية التسويقية".

وبسؤاله عن إمكانية منع الزمالك من المشاركة في هذه البطولة الجديدة قال: "هذا لم يتقرر بعد، ولكن عقوبة الزمالك ستكون في بطولة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس".

وأخيرا عما أثير عن عدم وجود تقنية الفيديو في مباراة السوبر أمام بيراميدز قال: "أرجو التوقف عن اختلاق الحكايات. تقنية الفيديو كانت حاضرة في مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، وكان هناك تدريبا مشتركا قبل المباراة بين حكام الملعب وحكام الفيديو. استدعاء التقنية من عدمه كان رهن قرار الحكم وبالتنسيق مع حكام الفيديو".

وتغلب الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة 5 مايو على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 13 في تاريخه.

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