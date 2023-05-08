دوري NBA - لا تفوق لأحد.. فيلادلفيا وفينيكس يتعادلان مع بوسطن ودنفر

فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وفينيكس صنز على بوسطن سلتيكس ودنفر ناجتس في نصف نهائي القسم الشرقي والقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لتشتعل السلسلتين أكثر.

وأصبحت نتيجة سلسلة نصف نهائي الشرق بين فيلادلفيا وبوسطن 2-2.

كما أصبحت نتيجة نصف نهائي الغرب بين فينيكس ودنفر 2-2 أيضا.

ويتأهل الى نهائي كل منطقة، الفريق الذي يفوز في 4 مباريات من أصل 7.

وقاد جيمس هاردن نجم فيلادلفيا فريقه لفوز مثير بنتيجة 116-115 بعد التمديد بتسجيل 42 نقطة.

وبذلك تخطى هاردن حاجز الـ40 نقطة في هذه السلسلة للمرة الثانية.

في المقابل، سجل جايسون تايتوم نجم بوسطن 24 نقطة كأفضل مسجل لفريقه.

وفي القسم الغربي، سجل الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر 53 نقطة لكنها لم تكن كافية لفوز على مضيفه فينيكس صنز الذي فاز بنتيجة 129-124.

وسجل كل من كيفن دورانت وديفين بوكر 36 نقطة لصنز.