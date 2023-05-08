أحمد ميمي عبد الرازق لـ في الجول: قلت لوالدي إني سأفوز.. ووالدتي أتعس شخص الآن

الإثنين، 08 مايو 2023 - 12:27

كتب : حامد وجدي

ميمي عبد الرازق ونجله أحمد

تحدث أحمد ميمي عبد الرازق محلل أداء فريق الداخلية ونجل ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري عن مواجهة الفريقين المقبلة معا في الدوري.

وقال أحمد ميمي عبد الرازق في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أتمنى لوالدي كل الخير مع النادي المصري، وأتعلم منه الكثير، لكني في نادي الداخلية وهو صاحب فضل عليَّ".

وأضاف "لا توجد عواطف في كرة القدم. حين تجري المباراة على أرضية الملعب ستكون المشاعر داخلية".

أخبار متعلقة:
بعد الاختفاء لمدة 9 أيام.. العثور على إريك تراوري مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله المصري يكشف عن الجهاز المعاون لـ ميمي عبد الرازق.. ظهور أحمد الكاس وطارق السيد المصري يعلن إقالة حسام وإبراهيم حسن

وواصل "الفريق تغير 180 درجة للأفضل تحت قيادة المدرب علاء عبد العال".

وعن المكالمة التي جمعته بوالده روى أحمد ميمي "في أول الاتصال قال لي: حظنا سيئ، وسذهب معا إلى المباراة. قلت له: سأفوز عليك. وهو قال لي إنه سيهزمني أيضا.كررت كلامي فقال لي: نتقابل عند سفح الأهرامات".

وتابع "أخبرته أنه في حال تتويجه بكأس الرابطة مع المصري سأذبح له خروفا".

وواصل "كنت أتمنى التواجد في المصري ولكني لا أتمناه في وجود والدي مديرا فنيا للفريق".

واختتم "أتعس شخص في الدنيا هي والدتي. إنها حزينة للغاية لأننا سنواجه بعضنا البعض".

ويفتتح ميمي عبد الرازق مدرب المصري الجديد مهمته مع الفريق في الدوري بمواجهة من نوع خاص وذات طابع عائلي.

يأتي ذلك حيث يلعب المصري أمام الداخلية، الذي يضم في جهاز الفني أحمد ميمي عبد الرازق في منصب محلل الأداء.

وتقام المباراة يوم الإثنين 15 مايو، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقبلها يلعب المصري مع بترول أسيوط يوم الإثنين 8 مايو في دور الـ 32 لكأس مصر.

وأعلن المصري عن تولي ميمي عبد الرازق تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إقالة الجهاز السابق بقيادة حسام حسن.

جهاز المصري الجديد ضم أحمد الكاس نجم الزمالك والأولمبي السابق كمدرب عام، بجانب طارق السيد نجم الزمالك السابق كمدرب عام أيضا.

من جهة أخرى، تواجد محمد معوض كمدرب مساعد، وخالد عبد الله كمدرب حراس مرمى.

وستكون التجربة هي الأولى لـ طارق السيد في الدوري الممتاز بعد عدد من التجارب في الدرجة الثانية رفقة الترسانة، والمنيا، والنصر كمدير فني، فيما ستكون التجربة الثانية لـ أحمد الكاس الذي سبق وتولى منصب المدرب المساعد في طلائع الجيش رفقة طلعت يوسف، ومنير حجازي.

الداخلية المصري ميمي عبد الرازق أحمد ميمي عبد الرازق الدوري المصري
نرشح لكم
بعد الاختفاء لمدة 9 أيام.. العثور على إريك تراوري مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وكأس مصر والدوري السعودي مدير الكرة في إنبي: إريك تراوري مختفي ولا نعرف شيء عنه نائب رئيس الحكام: تقنية الفيديو كانت تعمل طوال السوبر.. ولن نستعين بالأجانب مرة أخرى لمواجهة بيراميدز.. الإسماعيلي يعلن قائمه فريقه مواجهة عائلية.. مباراة ميمي عبد الرازق الأولى في الدوري ضد نجله المصري يكشف عن الجهاز المعاون لـ ميمي عبد الرازق.. ظهور أحمد الكاس وطارق السيد مؤتمر صحفي لـ مرتضى في الزمالك.. واجتماع طارئ لمجلس الإدارة
أخر الأخبار
الكومي: السوبر لن يتغير بل هي بطولة جديدة.. وموقف الزمالك من المشاركة فيها 9 دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA - لا تفوق لأحد.. فيلادلفيا وفينيكس يتعادلان مع بوسطن ودنفر 11 دقيقة | كرة سلة
أحمد ميمي عبد الرازق لـ في الجول: قلت لوالدي إني سأفوز.. ووالدتي أتعس شخص الآن 32 دقيقة | الدوري المصري
بعد الاختفاء لمدة 9 أيام.. العثور على إريك تراوري 45 دقيقة | الدوري المصري
خماسي اتحاد جدة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو أمام الهلال 57 دقيقة | السعودية
كلاسيكو الدوري الأرجنتيني ينتهي بهدف قاتل و7 بطاقات حمراء ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وكأس مصر والدوري السعودي ساعة | الدوري المصري
تأكد جاهزية كريستيانو رونالدو لمواجهة الخليج ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر 3 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 4 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر