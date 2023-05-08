بعد الاختفاء لمدة 9 أيام.. العثور على إريك تراوري

الإثنين، 08 مايو 2023 - 12:15

كتب : أحمد الخولي

إيريك تراوري يمر من تالا نداي في لقاء بيراميدز وطلائع الجيش

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي العثور على إريك تراوري لاعب الفريق بعدما اختفى لعدة أيام.

وقال إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي لإذاعة أون سبورت: "إريك تراوري تواصل معنا وأبلغنا بتواجده في مصر".

وأضاف "لقد أبلغنا أنه ابتعد لرغبته في الجلوس مع نفسه للراحة".

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وتابع "تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة بعد اختفاء تراوري لحفظ حقوق النادي".

وأكمل "إدارة إنبي قررت عدم التخلي عن أي لاعب بالفريق في فترة الانتقالات الصيفية للحفاظ على استقرار الفريق في الموسم المقبل".

وكان محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي قد كشف عن اختفاء إريك تراوري لاعب الفريق.

وقال إسماعيل عبر قناة صدى البلد مساء الأحد: "إريك تراوري مختفي منذ 9 أيام ولا نعرف أي شيء عنه، تواصلنا مع وكيله ولم نصل لأي جديد ونساند زوجته لحين الاطمئنان عليه والوصول له".

وأضاف "جواز سفر إريك تراوري ليس في حوزتنا ولا نعرف هل هو مع بيراميدز أم لا".

وأتم تصريحاته "اللاعب حصل على مستحقاته بشكل طبيعي ونحاول الوصول له لأن هذا دورنا وإذا كان يمر بأزمة سنساعده بالتأكيد وإذا كان يريد الرحيل فله ذلك".

وانتقل اللاعب البوركينابي لصفوف إنبي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من بيراميدز.

وبدأ إريك تراوري مسيرته في مصر مع أسوان في 2015، ثم انضم إلى مصر للمقاصة ومنه إلى بيراميدز وأخيرا مع إنبي.

إنبي إريك تراوري
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