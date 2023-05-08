كلاسيكو الدوري الأرجنتيني ينتهي بهدف قاتل و7 بطاقات حمراء

في مباراة مثيرة كالعادة، انتصر ريفر بليت على غريمه بوكا جونيورز في الدوري الأرجنتيني بهدف قاتل أدى لنشوب معركة قوية بين اللاعبين.

المباراة جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الأرجنتيني.

ولم ينجح أي فريق في هز الشباك قبل الدقيقة 93 حين سجل ميجيل بورخا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.

بعد الهدف مباشرة نشبت مشادة ضخمة بين لاعبي الفريقين انتهت بطرد 7 لاعبين (4 من بوكا جونيورز و3 من ريفر بليت).

حكم اللقاء أوقف المباراة لنحو 14 دقيقة قبل أن يشهر 7 بطاقات حمراء للاعبي الفريقين.

بشكل عام أشهر الحكم خلال اللقاء 9 بطاقات صفراء و7 حمراء.

ورفع ريفر بليت رصيده في صدارة الدوري إلى 37 نقطة.

فيما توقف رصيد بوكا عند النقطة 18 في المركز الـ13.