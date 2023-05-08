مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وكأس مصر والدوري السعودي

يشهد اليوم الاثنين إقامة العديد من المباريات القوية.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الاثنين 8 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هــــنــــا

كأس مصر

البنك الأهلي × شبان قنا.. On Time Sport - 6:00

إنبـي × لافيينا.. On Time Sport HD 2 - 6:00

المقاولون العرب × الحمام.. On Time Sport HD 2 - 9:00

المصري × بترول أسيوط.. On Time Sport HD - 9:00

الدوري السعودي

النصر × الخليج.. 7:00 – SSC1

العدالة × الوحدة.. 7:00 - SSC EXTRA 1

الاتحاد × أبها.. 9:30 - SSC1

الدوري التركي

طرابزون سبور × أنقرة جوشو.. 8:00

جالطة سراي × إسطنبول باشاك شهير.. 8:00

الدوري الإنجليزي

فولام × ليستر سيتي.. 5:00 – بي إن سبورتسوس بريميوم 2.

برايتون × إيفرتون.. 7:30 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1.

نوتينجهام فورست × ساوثامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

إمبولي × ساليرنيتانا.. 7:30 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها خالد الغول.

أودينيزي × سامبدوريا.. 7:30 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها عصام عبده.

ساسولو × بولونيا.. 9:45 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها محمد أبو كبدة.