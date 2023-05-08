مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وكأس مصر والدوري السعودي
الإثنين، 08 مايو 2023 - 11:40
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الاثنين إقامة العديد من المباريات القوية.
ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الاثنين 8 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.
يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هــــنــــا
كأس مصر
البنك الأهلي × شبان قنا.. On Time Sport - 6:00
إنبـي × لافيينا.. On Time Sport HD 2 - 6:00
المقاولون العرب × الحمام.. On Time Sport HD 2 - 9:00
المصري × بترول أسيوط.. On Time Sport HD - 9:00
الدوري السعودي
النصر × الخليج.. 7:00 – SSC1
العدالة × الوحدة.. 7:00 - SSC EXTRA 1
الاتحاد × أبها.. 9:30 - SSC1
الدوري التركي
طرابزون سبور × أنقرة جوشو.. 8:00
جالطة سراي × إسطنبول باشاك شهير.. 8:00
الدوري الإنجليزي
فولام × ليستر سيتي.. 5:00 – بي إن سبورتسوس بريميوم 2.
برايتون × إيفرتون.. 7:30 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1.
نوتينجهام فورست × ساوثامبتون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الدوري الإيطالي
إمبولي × ساليرنيتانا.. 7:30 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها خالد الغول.
أودينيزي × سامبدوريا.. 7:30 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها عصام عبده.
ساسولو × بولونيا.. 9:45 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها محمد أبو كبدة.