مدير الكرة في إنبي: إريك تراوري مختفي ولا نعرف شيء عنه

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي عن اختفاء إريك تراوري لاعب الفريق.

إريك تراوري النادي : إنبـي إنبـي

وقال إسماعيل عبر قناة صدى البلد: "إريك تراوري مختفي منذ 9 أيام ولا نعرف أي شيء عنه، تواصلنا مع وكيله ولم نصل لأي جديد ونساند زوجته لحين الاطمئنان عليه والوصول له".

وأضاف "جواز سفر إريك تراوري ليس في حوزتنا ولا نعرف هل هو مع بيراميدز أم لا".

وأتم تصريحاته "اللاعب حصل على مستحقاته بشكل طبيعي ونحاول الوصول له لأن هذا دورنا وإذا كان يمر بأزمة سنساعده بالتأكيد وإذا كان يريد الرحيل فله ذلك".

وانتقل اللاعب البوركينابي لصفوف إنبي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من بيراميدز.

وبدأ إريك تراوري مسيرته في مصر مع أسوان في 2015، ثم انضم إلى مصر للمقاصة ومنه إلى بيراميدز وأخيرا مع إنبي.