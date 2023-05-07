بدون ميسي ونيمار.. باريس يدفع تروا نحو الهبوط ويقترب من اللقب

الأحد، 07 مايو 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي تروا
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